ВМО: предстоящая летом жара и коронавирус увеличивают риски для здоровья

Всемирная метеорологическая организация (ВМО) предупреждает, что жаркое лето в сочетании с распространением коронавируса может представлять особые риски для здоровья людей.

Как отмечает AFP, рекомендуемые обычно при жаре общественные пространства с кондиционированным воздухом противоречат санитарным рекомендациям при эпидемии коронавируса.

Официальный представитель ВМО Клэр Нуллис на пресс-конференции в Женеве 26 мая заявила, что нынешний год "будет одним из наиболее жарких в истории метеонаблюдений". По её словам, "для многих COVID-19 усиливает санитарные риски, связанные с жарой".

Ранее, в середине мая ВМО предупредила, что летом 2020 года на Земле возможны аномальные погодные явления – повышенная температура поверхности океана в тропических широтах и осадков на территории Южной Америки и полуострова Индостан, сообщает Международное французское радио.