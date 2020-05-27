Общее число больных коронавирусной инфекцией в России сократилось второй день подряд, свидетельствует официальная статистика.

За последние сутки власти выявили 8338 новых случаев инфицирования коронавирусом. 11 079 человек за сутки вылечились. С начала эпидемии в России зафиксированы 370 680 случаев заражения. Сейчас больны, по официальным данным, 224 504 человека.

Власти утверждают, что провели свыше 9,4 миллиона лабораторных тестов на коронавирус, за последние сутки – 255 тысяч тестов. С таким количеством больных большая часть тестов, вероятнее всего, уходит на мониторинг их состояния.

За минувшие сутки умер ещё 161 пациент с коронавирусом. Общее число погибших достигло 3968 человек. Выздоровели в общей сложности 142 208 человек.

Официальная статистика регулярно критикуется исследователями, подозревающими, что она может быть неполной, неточной и частично сфальсифицированной. Власти это отрицают.