Росстат: число безработных в России за апрель выросло на 23 процента

В апреле число безработных в России составило 4 миллиона 300 тысяч человек. Это составляет 5,8 процента от трудоспособного населения. По сравнению с мартом уровень безработицы вырос более чем на 23 процента и составил 815 тысяч человек. Об этом говорится в статистике Росстата.

В органах службы занятости населения, по данным Роструда, зарегистрировано 1,3 миллиона человек из них 1,1 миллионов человек получали пособие по безработице.

Из-за эпидемии коронавирусной инфекции в России с конца марта по середину мая действовал режим нерабочих дней. Однако каждый регион имеет право на самостоятельно устанавливать темпы выхода из карантина. Так, в Москве ограничения продлены до 31 мая. В период ограничений в стране не работали многие предприятия, школы, были отменены массовые мероприятия. Многие россияне отправились в отпуск за свой счёт или были уволены.

Согласно прогнозам Минтруда, в 2020 году число безработных может превысить пять миллионов.