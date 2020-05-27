Вирус, стой, раз-два! Соцсети о решении Путина провести парад

Владимир Путин назначил дату проведения парада Победы: он должен пройти 24 июня. Этот день будет в России выходным.

При этом в стране до сих пор рекомендуется (а в некоторых регионах - и обязательно) носить на улице, в транспорте и в других общественных местах маску и перчатки, и о том, когда перестанут действовать эти ограничения, пока ничего не известно. Да и пандемия пока не объявляла даты своего окончания.

Возможно, Путин рассчитывает на то, что его приказам подчинится и вирус, иронизируют в соцсетях.

Ксения Болецкая

Вот мы и получили крайнюю дату окончания карантина в Мск - Парад Победы в России пройдет 24 июня

Михаил Виноградов

Пандемия больше не приоритет. Снова готовимся к мировой войне. Когда же уже?

Кирилл Лятс

Ну как же мы без парада?!

Сергей Абашин

Весь 2020 год превратили в нескончаемое празднование 9 мая. Как говорится, и дольше века длился день.

Лев Симкин

Это смутно мне напоминает один из рассказов О. Генри, о том, что «тот еще не жил полной жизнью, кто не знал бедности, любви и войны. Поверхностный мыслитель к этому списку прибавил бы еще и богатство. Но это не так. Когда бедняк находит за подкладкой жилета давным-давно провалившуюся в прореху четверть доллара, он забрасывает лот в такие глубины жизненной радости, до каких не добраться ни одному миллионеру». Вот я и не знаю, многие ли испытали сильную радость, узнав, что у нас будет еще один выходной - 24 июня?

Наталия Осипова

Пандемии велено закончиться?

Михаил Шнейдер

Ковид ещё ничего не ведает, но он уже обложен войсками маршала Шойгу-Крымского и обречён. Отсчёт пошел.

Наталья Маршалкович

На плато, строем, шагом марш!

Александр Подрабинек

Владимир Путин объявил о проведении парада 24 июня. В самом деле, сколько можно терпеть все эти дурацкие запреты, карантины, социальные дистанции и режимы самоизоляции! Нам нужно поскорее опять вспомнить свое славное прошлое, нам нужен очередной повод для гордости и праздник со слезою на глазах. В конце концов, нам хочется простой и веселой жизни. Да пропади она пропадом эта так некстати подвернувшаяся пандемия...

Сергей Пархоменко

Иногда бывает, что убедишься в своей правоте, а совсем не хочется радоваться.



И это "иногда" случается все чаще.



Они там совсем обезумели.



Путин говорит о своем решении "мы сделаем это". Они и сделают.



При этом президент России приказал исключить любые риски заражения коронавирусом участников и зрителей парада. То есть он приказал вирусу не вирусить. И вирус подчинится обязательно.

Надо полагать, границы к этому дню тоже повсеместно откроются, потому что в Кремле уже составляют списки гостей.

Иван Трефилов

Телеканал Россия24 крупными титрами начал отсчет мировых лидеров, которые приедут в Москву на парад Победы 24 июня.

Уже согласились его посетить президент Казахстана Токаев и президент Южной Осетии (имя не называется).

А президент Молдовы Игорь Додон, по версии канала, так и вообще примет участие в самом параде. Жду пополнения этого чудесного списка.

Илья Вайцман

Не нравятся главы Молдавии, Казахстана и "Палестины"(!) на параде? Ну а как вы хотели? Раньше были США, Франция, Германия - а теперь так. "Внешнеполитические успехи", "рост авторитета России в мире" и прочая, прости господи, "геополитика" к другому результату и не могли привести.

В следующий раз вместо Молдавии и Казахстана будут Вануату, "ЛДНР" и "ПМР". Причем, за Вануату я не ручаюсь, могут побрезговать.

Патриоты тоже, вероятно, убеждены, что в этот день вирус просто не выживет в атмосфере праздника.

В конце концов, в Беларуси после парада 9 мая никакой вспышки заболеваемости не зарегистрировали, а значит, ее и не было.

Шествие "Бессмертный полк" при этом должно состояться на месяц позже - 26 июля.

Аббас Галлямов

Итак Парад Победы состоится 24 июня, а марш «Бессмертного полка» перенесён на 26 июля.

Путин объяснил, что второе мероприятие решили в июне не проводить, потому что на военном параде соблюсти безопасную дистанцию можно, а на гражданском - нельзя.

По сути, признано, что в июне массовое мероприятие может оказаться опасным. Не очень понятно, почему бы не перенести тогда на 26 июля и военный парад.

Иван Курилла

Итак, Парад победы 24 июня,

а Бессмертный полк - 26 июля.

(А интересна эта апроприация Бессмертного полка, - это народная акция в День Победы, и что, предложено считать днем победы 26 июля? Что-то у меня подозрение, что "Бессмертный полк" в июле провалится, - останутся только "подневольные" части)

Максим Тихонов

То есть, вождь, желая собрать Бессмертный полк, таким образом создаст Ковидный полк.

Последовательно, что уж там.

Алена Солнцева

Нового лично у меня -- ничего, а вот у всех нас -- кое-что набралось. Путин сегодня , как мы давно предсказывали, таки приказал провести парад Победы 24 июня, а 26 июля еще и шествие "Бессмертного полка" -- из тех, видимо, кто после парада останется здоровым.

Другой новостью Яндекса стала внезапно выросшая смертность трудоспособных россиян - о том, что с января по март 2020 года в России умерло больше людей трудоспособного возраста, чем за аналогичный период прошлого года, с удивлением сообщил психиатр-нарколог департамента здравоохранения города Москвы и Минздрава Евгений Брюн.

Почему об этом сообщил нарколог и психиатр, и не спрашивайте, но что-то в этом есть.

Поскольку глава Роспотребнадзора Анна Попова тут же отчиталась в том, что в России за четыре месяца текущего года смертность стала ниже, чем в прошлом году. Несмотря на распространение коронавируса.

Но лучше всего выступил министр обороны России Сергей Шойгу, который заверил Владимира Путина, что клинические исследования вакцины от коронавирусной инфекции завершатся до конца июля -- к их разработке подключили военный институт, НИИ войск РХБ защиты. Так что Россия будет первой страной в мире , кто испытает на своих гражданах столь бодро разработанную и проверенную вакцину. Ура, товарищи.

Кирилл Шулика

Я, кстати. думаю, что с парадом не пойдет все гладко.

Вот возьмите Москву и Собянина, который увлекся борьбой с эпидемией, реально они тратят какие-то деньги и теряют рейтинги, вводя непопулярные меры. Не все это оправдано, естественно, но речь не об этом. Губернаторам Путин поручил отвечать за эпидемическую обстановку. С них и спрашивать будут, а с Москвы особенно строго. Так что понятно - парад пройдет, а эпидемия останется.

Я это все к чему... Статистика заболевших и умерших в Москве ближе к параду может начать сильно расти. Иначе все равно мэрия будет вынуждена призывать смотреть парад по телевизору, это неизбежно, а этого лучше не делать, как очень непопулярного шага.

При этом к официальной статистике, на основании которой власти приняли решение о проведении парада, по-прежнему остаются вопросы. Хотя и она не дает оснований для оптимизма, считает ​Леонид Волков:

Удивительно, конечно, как они неумело рисовали все эти цифры, запутались в них и заврались.

Путин только что: «Можно утверждать, что пик пройден».

Оперируем только официальными цифрами — сделаем на 5 минут вид, что в них все правда. И что мы видим?

1. Самое большое количество смертей за все время — сегодня, 174 умерших. (То есть пиковое значение либо сегодня, либо еще впереди).

2. Самое большое число вновь зарегистрированных случаев за пределами Москвы — вчера, 6386 случаев. (То есть говорить о «прохождении пика» можно будет разве что через неделю).

3. За пределами Москвы сегодня и самое большое число умерших (98), и это при том, что пик по заболевшим, как мы только что сказали, был вчера.

На этом моменте хочется остановиться особо. По идее, пик смертности должен отставать от пика заболеваемости примерно на полторы-две недели. Как раз достижение пика по смертности показывает, что пик по новым случаям пройден и эпидемия пошла на спад. Тех, кого не удалось спасти из числа заболевших в дни максимального разгара эпидемии, умирают; те кого удалось — выписываются; нагрузка на медицинскую систему начинает снижаться. И в московских данных, которые качественнее совсем уж нарисованных региональных, мы что-то такое видим: самый большой прирост новых случаев в Москве регистрировался с 7 по 11 мая, а пик по смертельным исходам пришелся, видимо, на 16–20 мая, когда каждый день сообщалось про 70+ смертей.

Но за пределами МКАД данные отказываются вести себя как им положено! В «не-Москве» пики по заболеваемости и смертности никак не хотят «разойтись» на положенные 10-12 дней. И получается что-то совсем странное. От заболевших 20 дней назад спустя 10 дней умирали 0.7%, а от заболевших 10 дней назад сегодня — около 2%, втрое больше...

Короче говоря. Понятно, что стратегия Кремля заключается в том, чтобы нарисовать цифры победы над пандемией, приурочив это к важным для Путина событиям и датам — параду, бессмертному полку, голосованию. Это все уже много раз проговорено. Я о другом: о том, что нарисованные Кремлем цифры катастрофически расходятся с теми заявлениями, которые Кремль делает!

При этом сейчас деньги, которые будут потрачены на парад, могли бы пригодиться пострадавшей стране больше, чем когда бы то ни было, отмечают многие комментаторы.

Евгений Понасенков

Неугомонные - нравится тратить бюджетные средства на милитаризм. Путин "приказал" (...) провести парад. А чего не приказал провести избавление от бедности и нищеты сотен тысяч граждан, чего не приказал сделать туалеты в больницах (в тех, в которых они во дворе), чего не приказал утвердить реальное исполнение законов РФ у горцев (которые тоже официально входят в РФ) и т.д.? Конечно, парад - это гораздо проще. Плюс даже если к тому времени от китайского вируса заразятся меньше: все равно - это отвратительно рисковать здоровьем людей, реальностью ради пропаганды. Но это, конечно, все не к нему слова - с ним все понятно, это для читающих: тут же тоже полно обманутых идеологией приматов.

​Кирилл Мартынов

По ТТК каждые несколько минут едут "скорые" с сиренами, а Путин повелел проводить парад 24 июня.

Военные парады - акт самолюбования государства и ужасный атавизм. Из развитых стран крупные военные парады проводит только Франция на день взятия Бастилии, а основным конкурентом Кремля в проведении бесконечных парадов с тяжелой техникой сейчас является Северная Корея.

Но если раньше претензии к параду лежали в экономической и политической плоскостях, то теперь это открытое издевательство над людьми и здравым смыслом. Не уверен, что когда-либо в истории современного мира в мегаполисе, целиком закрытом на карантин, правители объявляли военные игры. По духу это скорее что-то из Рима эпохи Нерона.

В указе о подготовке к параду приказано исключить любые риски для здоровья, и это значит, что официально он определенно не принесет никому никакого вреда, по крайней мере статистически все будет нарисовано в лучшем виде.

Парад станет образцовым аргументом в пользу того, что государство все, остальные - ничто.

Многие ждали, что голосование по поправкам в Конституцию будет назначено на ту же дату, но этого не произошло. На анонимные телеграм-каналы обрушился с критикой прокремлевский политолог ​Сергей Марков:

Несколько дней все якобы инсайдеры особенно из телеграма, писали, что 25 мая Путин выступит и объявит 24 июня голосование по конституции, вместе с парадом. И никакого голосования Путин не объявил. И все эти инсайдеры даже не извинились перед подписчиками.

Никакие они не инсайдеры. А просто переписывают слухи друг и друга. И пользуются доверчивостью людей, которые обожают в слухах видеть то, что им хочется видеть.

Сейчас это самая распространенная технология, - автор придумывает, что у него инсайт. А сам просто придумывает правдоподобную новость, которая понравится "хомячкам " определенной политической ориентации. Они в восторге и делают массовый перепост. Желательно еще и чтобы новость было трудно верифицировать. По сути это мошенничество. Таких псевдоаналитиков тем больше, чем меньше гуманитарного образования, и чем выше политизация и чем выше невротизация общества. Так что сейчас для этих мошенников просто раздолье. Фамилии и названия каналов сами знаете?

Вместе с тем нельзя исключать, что такие планы в Кремле действительно вынашивались, считает ​Леонид Волков:

В сухом остатке, что получается. (Реконструкция, разумеется. Никаких инсайдов у меня нет. Просто наблюдения).

Они до последнего думали совместить парад 24 июня и голосование. Две недели назад под это объявили о поэтапном снятии ограничений, выходе на плато и т.д.

Явно не получилось. Вчера, в последний день, когда можно было на 24 июня еще назначить голосование, кажется, весь день метались. Путин ездил в Кремль впервые за два месяца. И в итоге не решились.

(Тут, конечно, очень интересно: не решились, потому что владеют реальными цифрами и осознают подлинный масштаб эпидемии, или же не решились, потому что понимают, что в регионах статистика вся рисованная, и подлинный масштаб просто невозможно установить. Вывод тот же, но есть нюансы!)

И теперь план Б, половинчатый. (Точнее, план В, а если честно посчитать все смены концепции с 15 января, то, наверное, это уже план Ж).

Проводим 24 июня парад. Деды воевали, а мы победили. К этому времени авось коронавирус как-то все же рассосется, и цифры рисуемые перестанут так дико и явно расходиться с реальностью. И на волне энтузиазма, лета, парада и хорошего настроения — объявляем голосование на 26 июля. Как раз пресловутые 30 дней.

Да, 26 июля — воскресенье и разгар дачного сезона. Да, сложно будет явку мобилизовать и показать картину всенародного одобрения. Но тут поможет Бессмертный полк. Повод для большой мобилизации, да и действительно такое мероприятие, на которое люди и с дач поедут многие. Ну и картинка: прошли с портретами ветеранов, и на избирательные участки. А там столы накрыты и коллективы детского творчества выступают.

При этом они понимают, что с эпидемией может и не получится справиться, а поводов для мобилизации больше будет. Поэтому оставляют пути к отступлению и выбору другой даты.

В итоге в официальной риторике проявляется смешной артефакт:

Парад _точно_ состоится 24 июня. А БП _может быть_ состоится 26 июля — «если эпидемиологическая обстановка позволит». Выглядит крайне нелогично, но вышеописанный сценарий вполне объясняет эту нелогичность.

С другой стороны, ничто не мешает Путину провести голосование в любой момент, когда он посчитает нужным, уверен ​Сергей Пархоменко:

Вот остался вопрос, почему Путин вчера не назначил всенародное голосование в поддержку своего вечного сидения на президентском стуле тоже на 24 июня.

Ведь по закону - по закону, который процедуру принятия этой поправки к конституции описывает, и в его же, Путина, администрации сочинен, - установлен срок: за 30 дней до голосования президент должен объявить.

Вот Леонид Волков вслух раздумывает: то ли "не решились, потому что владеют реальными цифрами и осознают подлинный масштаб эпидемии", то ли "не решились, потому что понимают, что в регионах статистика вся рисованная, и подлинный масштаб просто невозможно установить".

А мне кажется, есть еще вариант, вполне вероятный. Просто наплевать на правило 30 дней, упомянутое в этом законе. Как наплевать? А вот так, слюной.

Выйдет Эллочка, сделает кругленькие глазки, наполнит их слезками и скажет, дрожа от обиды нижней губкой: а что вы пристали? прекратите выдумывать! президент же издал указ о всенародном голосовании еще 17 марта? помните, на 22 апреля назначил? ну так этого указа никто и не отменял! президент не виноват, что из-за эпидемии пришлось голосование отсрочить! но мы все равно от 17 марта отсчитываем!

Потом Песков пошевелит усами и скажет: мы исходим из того, что Центральной Избирательной Комиссии виднее.

И всё.