Макрон заявил о масштабной господдержке французского автопрома

Франция выделит более восьми миллиардов евро на поддержку автомобильной промышленности. Об этом заявил президент страны Эммануэль Макрон. Деньги, прежде всего, будут направлены на производство электромобилей и машин с гибридным двигателем. Один миллион евро из этого бюджета пойдёт на субсидии для покупателей. Предполагается, что желающие купить гибридный автомобиль с возможностью подзарядки от сети получат от государства две тысячи евро.

На фоне пандемии коронавируса автомобильное производство во Франции сократилось на 80 процентов. У продавцов скопилось полмиллиона новых и подержанных машин. По словам Макрона, государство готово не только стимулировать продажи, но и поддерживать инновационные разработки.

В обмен на государственную помощь заводы, по словам Макрона, уже согласились возвратить производство из других стран во Францию и сохранить уже имеющиеся в стране мощности в полном объёме. В частности, концерн PSA, производящий Peugeot и Citroën, готов выпускать ежегодно 450 тысяч автомобилей. В 2021 году завод произведёт 130 тысяч машин с гибридным и электродвигателями. Ранее PSA такой тип автомобилей не собирал.

Масштабной задачей Франции к 2025 году является выпуск одного миллиона экологических автомобилей в год. Страна должна стать первым в Европе производителем "чистых" машин, заявил Макрон. По словам президент Франции, 100 тысяч новых станций для подзарядки электромобилей появятся уже в следующем году, а не в 2022, как планировалось ранее.