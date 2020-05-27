Собянин разрешит москвичам гулять по графику с 1 июня

Мэр Москвы Сергей Собянин объявил о смягчении карантинных мер в столице. С 1 июня заработают непродовольственные магазины и предприятия бытовых услуг, не требующие длительного контакта с посетителями. Собянин также сообщил, что москвичам в тестовом режиме разрешат совершать прогулки по графику. Смягчение карантинного режима мэр Москвы обсуждал во время видеоконференции с президентом России Владимиром Путиным.

Собянин уточнил, что прогулки будут разрешены "по домам", "чтобы не все сразу" и не было "первомайской демонстрации". По информации источника "Интерфакса", жителям Москвы будет разрешено гулять три раза в неделю - две прогулки в рабочие дни и одна в выходные. С 5 до 9 часов утра гулять можно будет без ограничений. График прогулок для каждого дома будет опубликован на сайте mos.ru. С 1 июня также начнётся перевод больниц на оказание плановой помощи.

По словам Собянина, за прошедшие две недели количество госпитализаций и новых случаев коронавируса в столице снизилось на 40%. Мэр заявил, что эта статистика позволяет говорить о дальнейшем смягчении ограничений.

Так называемый режим самоизоляции действует в Москве с конца марта – люди могут покидать дома только по уважительным причинам. С середины апреля перемещение по городу на транспорте разрешено только по электронным пропускам. С 12 мая москвичей обязали носить маски и перчатки в общественных местах.