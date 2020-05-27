Еврокомиссия представила антикризисный план после пандемии

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в среду представила план восстановления европейской экономики после пандемии коронавирусной инфекции.

Брюссель предлагает создать фонд объемом в 750 миллиардов евро, который добавится к уже запущенным общеевропейским механизмам. Из этой суммы 500 миллиардов будут составлять гранты, а 250 миллиардов – кредиты. Эти средства Еврокомиссия намерена занять на финансовых рынках. Воспользоваться помощью смогут все страны блока, если их конкретные планы по восстановлению и реформам получат одобрение.

Помимо фонда под названием "ЕС следующего поколения" Еврокомиссия представила обновленный проект долгосрочного бюджета ЕС на 2021–2027 годы в размере 1 триллиона 100 миллиардов евро. Весь пакет, как сказала фон дер Ляйен, это "срочная и исключительная необходимость для срочного и исключительного кризиса".

Глава Евросовета Шарль Мишель позднее сообщил, что предложенный антикризисный план и бюджет будут рассмотрены на саммите ЕС 19 июня.

Европа до недавнего времени была центром пандемии COVID-19, который сейчас сместился в Латинскую Америку. Италия, Испания, Франция и Германия до сих пор в десятке мировых лидеров по уровню распространения коронавируса.