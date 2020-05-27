Комиссия Совета Европы проведёт экспертизу поправок к Конституции РФ

Комитет по мониторингу Парламентской ассамблеи Совета Европы принял решение провести срочную юридическую экспертизу поправок к Конституции России и процедуры их принятия. Тем самым было удовлетворена просьба, содержащаяся в обращении, под которым поставили подписи более 200 тысяч граждан России. Об этом Радио Свобода сообщили координаторы обращения в Совет Европы. Поправки рассмотрит Европейская комиссия за демократию через право (так называемая Венецианская комиссия).

Заседание Комитета ПАСЕ прошло 27 мая в онлайн-формате из-за карантинных мер в связи с эпидемией коронавируса.

Инициаторы петиции предлагают рассмотреть в Венецианской комиссии в приоритетном порядке поправки, которые затрагивают "обнуление" сроков президента Владимира Путина, независимость судебной системы, изменение баланса властей, ограничение независимости местного самоуправления, ограничение пассивного избирательного права, а также предполагаемые нарушения процедуры рассмотрения поправок в российском Конституционном суде.

Венецианская комиссия уполномочена давать правовую оценку конституционных проектов стран-членов Совета Европы. Несмотря на то, что её экспертные оценки носят рекомендательный характер, именно в целом положительная оценка Венецианской комиссией Конституции России 1993 года была одним из оснований принятия России в члены Совета Европы в 1996 году.

Комиссия должна будет проверить изменения Конституции России на соответствие европейским и международным стандартам демократии и верховенства права, а также правовым обязательствам России в рамках Совета Европы. Когда именно будет проведена экспертиза всех поправок - не известно. Однако ранее уже было принято решение об экспертизе поправки о праве Российской Федерации не исполнять решения международных органов. Её результаты, как ожидается, будут опубликованы в июне.

11 марта 2020 года, после одобрения поправок парламентом, российские правозащитники, юристы, общественные деятели опубликовали открытое письмо в Совет Европы с негативной оценкой как самих поправок в Конституцию, так и процедуры их принятия. Российские власти и лояльные им СМИ раскритиковали эту инициативу, утверждая, что и поправки, и процедура соответствуют международным нормам. Инициаторы петиции, однако, считают, что они нарушают баланс властей и ограничивают свободы граждан. Под петицией было собрано более 200 тысяч подписей.

Поправки были инициированы президентом России Владимиром Путиным. Одна из них, внесённая позднее, предусматривает возможность для Путина баллотироваться ещё на 2 президентских срока (так называемое "обнуление" сроков).

Первоначально ожидалось, что всенародное голосование о принятии поправок пройдёт 22 апреля, однако оно было перенесено из-за эпидемии. В последнее время появились сообщения, что оно может быть назначено на 1 или 8 июля.