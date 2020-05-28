В США умер драматург и ЛГБТ-активист Ларри Крамер

В Нью-Йорке умер драматург, сценарист и ЛГБТ-активист Ларри Крамер. Ему было 84 года. Причиной смерти стала пневмония.

Крамер начал карьеру в студии Columbia Pictures. В конце 1960-х годов он работал над сценарием для фильма "Влюбленные женщины" по роману Дэвида Лоуренса. В 1971 году фильм получил премию "Оскар" за лучший адаптированный сценарий.

В 1978 году получил известность благодаря роману Faggots, ставшему бестселлером на ЛГБТ-тематику.

В начале 1980-х годов Крамер активно занимался привлечением общественного внимания к проблемам распространения ВИЧ и СПИДа. В 1987 году Крамер основал организацию ACT UP (AIDS Coalition to Unleash Power). Она выступает с законодательными и политическими инициативами, а также медицинскими исследованиями, направленными на улучшение качества жизни людей, больных СПИДом.