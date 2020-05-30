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История

Коллективные явления. Еврейские отказники под надзором КГБ

Семинар ученых-отказников

В 1967 году, после получения известий о Шестидневной войне, Яков Кедми подал заявление на выезд в Израиль и получил отказ. Вскоре началось массовое движение отказников. Число отказников росло, и в ожидании разрешения на выезд в Израиль они развернули широкую деятельность. Важной ее частью наряду с преподаванием иврита, изучением еврейской истории и выпуском учебных пособий стали научные семинары. В статье, подготовленной в рамках программы Международного "Мемориала" по изучению диссидентского движения в СССР, мы рассказываем об этих семинарах.

Рано утром 5 июня 1967 года Армия обороны Израиля начала операцию "Мокед": около 200 израильских самолетов нанесли удар по 14 египетским аэродромам. В 11 утра иорданские и сирийские ВВС нанесли удар по Израилю. Но последнее слово осталось за израильскими войсками: вслед за египетскими они уничтожили все 28 иорданских, 53 сирийских и 10 иракских самолетов. Между Израилем и арабской коалицией началась война, растянувшаяся на шесть дней.

Марш свободы для советских евреев в Нью-Йорке. Апрель, 1970 г.
Марш свободы для советских евреев в Нью-Йорке. Апрель, 1970 г.

Советский Союз встал на сторону арабской тройки, но в ход боевых действий – несмотря на угрозы, опубликованные в ТАСС, – так и не вмешался (возможно, не успел). 10 июня армия Израиля одержала победу. В тот же день Советский Союз разорвал дипломатические отношения с Израилем. А в июле того же года председатель Совета министров СССР Анатолий Косыгин во время выступления на сессии ООН сравнил действия израильских военных в отношении арабов с действиями солдат вермахта.

Марш для советских евреев в Нью-Йорке. Апрель, 1970 г.
Марш для советских евреев в Нью-Йорке. Апрель, 1970 г.

К этому времени в Советском Союзе уже сложилась традиция еврейского самиздата и тамиздата. Еврейские интеллигенты перепечатывали и передавали из рук в руки еврейские календари, дореволюционные статьи и книги о евреях, составляли обзоры передач израильского радио, переводили на русский язык иностранные книги на еврейские темы, писали на основе этих книг свои работы. Еще в сталинские годы некоторые из них получали единичные разрешения на выезд в Израиль.

Теперь же поднялась массовая волна алии советских евреев. Большинству из них, однако, власти отказывали в разрешении на выезд. Это вызвало череду протестных политических акций. В 1968–1970 годах еврейские активисты разослали около 300 протестных писем мировой общественности и советским властям. В 1970 году группа латвийских и ленинградских евреев попыталась угнать 12-местный самолет, чтобы привлечь внимание мира к проблеме. А в 1971 году 26 евреев из различных городов объявили голодовку у здания приемной Президиума Верховного Совета СССР. Под продолжительным и массивным давлением – как внутри страны, так и со стороны внешних политических сил – власти вынужденно пошли на уступки. Число выданных виз постепенно росло: в 1968 году из СССР выехал в Израиль 231 человек, в 1969 году – 3033 человека, а в 1971-м – уже 13 022 человека.

Представители академического сообщества – доктора и кандидаты наук – вскоре выяснили, что им, в отличие от остальных групп советских евреев, нередко отказывают в выезде из СССР или годами тянут с ответом. Касалось это в основном технарей и естественников: физиков, математиков, биологов, химиков. Некоторые из них обладали секретной информацией, другие – в разной степени обладали или имели к ней доступ. Многие впоследствии лишились работы: из-за длительного ожидания визы или по политическим причинам.

В ответ на политику властей отказники (или рефьюзники, как их еще называли) устроили домашние научные семинары. Для отечественных ученых это была традиционная форма общения – можно вспомнить знаменитую математическую школу "Лузитания" первой половины ХХ века. Кроме того, домашние семинары помогали ученым, лишившимся работы, поддерживать научную квалификацию.

Первый московский семинар отказников назывался "Коллективные явления". Он открылся в апреле 1972 года и продолжался больше 15 лет, вплоть до сентября 1987 года. Всего семинар сменил пять московских адресов. Первым адресом была квартира физика и активиста Александра Воронеля на улице Народного Ополчения. Основными участниками семинара были ученые-физики. Несколько раз в месяц они собирались в квартире Воронеля и выступали с докладами о современной физике, изредка – об экономике или биологии. Раз в месяц они отвлекались от физики и готовили доклады по иудаике – еврейской литературе, истории, религии. К этому времени отказники уже развернули широкую сионистскую деятельность: преподавали иврит, выпускали учебные пособия для евреев, распространяли самиздатский журнал "Евреи в СССР".

КГБ присматривался к деятельности семинара. В одном из интервью Воронель вспоминал, что "сотрудники КГБ сделали дырку в потолке [квартиры] и стали прослушивать, даже не удосужились ее как следует замазать. Мой отец, инженер-изобретатель, сказал мне: "Знаешь, Шурик, я думаю, что тебя не подслушивают". – "Почему ты так думаешь?" – спрашиваю. "Я специально под этой дыркой рассказываю о своем последнем изобретении, а они до сих пор за него не ухватились, хотя это может принести народному хозяйству миллиарды". Хотя политические темы на "Коллективных явлениях" не затрагивались, его организаторы занимались протестной деятельностью. Так, в июне 1973 года семеро из них (Азбель, Воронель, Гитерман, Браиловский, Айнбиндер, Лунц и Рогинский) объявили 15-дневную голодовку в знак протеста против политики Советского Союза в отношении советских евреев. Это дало плоды: пяти участникам голодовки дали разрешение на выезд.

Во время голодовки на квартире Александра Лунца (второй слева). Москва, июнь 1973 г.
Во время голодовки на квартире Александра Лунца (второй слева). Москва, июнь 1973 г.

О семинаре быстро узнали на Западе. При содействии "Комитета озабоченных ученых" в его заседаниях поучаствовали ученые из Франции, ФРГ, США, Голландии, Великобритании. В 1973 году Азбель, Воронель и Гитерман прочитали по телефону лекцию для студентов Тель-Авивского университета. В августе того же года в Москве прошел Международный конгресс по магнетизму. Ученые-иностранцы, помимо официальной части, приняли участие в семинаре "Коллективных явлений". Кроме иностранцев квартиру Воронеля также посетили представители советского оргкомитета. Получился Сольвеевский конгресс с неприятным политическим привкусом. КГБ подбирался к отказникам все ближе.

С сентября 1973 года отказники занялись подготовкой еще одного, на этот раз многодневного международного семинара по физике. Они создали международный комитет, членами которого стал 21 всемирно известный ученый, среди которых – восемь нобелевских лауреатов. Следом разослали приглашения более 70 докладчикам со всего мира и объявили о проведении семинара АН СССР. Провести семинар они собирались с 1 по 5 июля 1974 года в квартире Воронеля.

Отказники сознательно повышали ставки. 28 апреля 1974 года они написали письмо интернациональному комитету, что "беспрецедентность этого события, его дикость, с точки зрения привычных советским чиновникам представлений, несомненно вызовет поток политических обвинений". Юрий Андропов, тогда еще председатель КГБ, доложил секретарям ЦК КПСС: "В сговоре с зарубежными сионистами они рассчитывают привлечь организацией "семинара" внимание мировой общественности к так называемому "еврейскому вопросу в СССР" и вызвать антисоветские кампании за рубежом в поддержку их требований о свободной эмиграции из Советского Союза".

7 мая отказники разослали участникам и некоторым советским научным учреждениям сборник докладов, подготовленных к международному заседанию. 17 мая газеты "Труд" и "Советская культура" опубликовали анонимные записки с заголовком "Провокационная акция". Организацию семинара объявили инициативой Тель-Авивского университета, а отказникам намекнули, что его проведение власти поймут исключительно как "провокационную акцию определенных кругов, не имеющую ничего общего с наукой".

Международный научный семинар. Среди участников – академик Сахаров. Москва, 1977 г.
Международный научный семинар. Среди участников – академик Сахаров. Москва, 1977 г.
группа сотрудников милиции и людей в штатском дежурила день и ночь на площадке лестницы на соседней с моей лоджии и у подъезда


С конца мая КГБ усилил давление. Первым шагом стала постоянная слежка по Москве. Вторым – рассылка повесток из военкомата. Третьим – временные аресты на несколько часов, иногда по несколько раз в день, с требованием отказаться от проведения семинара. Четвертым – и решающим шагом стала волна арестов. С 19 по 29 июня были помещены в Серпуховскую и Можайскую тюрьмы все основные организаторы: Александр Воронель, Марк Азбель, Виктор Браиловский, Леонид Цыпин, Александр Лунц, Михаил Гольдблат, Михаил Агурский, Григорий Розенштейн, Виталий Рубин и Дмитрий Рамм. С 27 по 28 июня КГБ поместил под домашний арест семьи большинства участников. Жена Виктора Браиловского вспоминала, как один из сотрудников госбезопасности воскликнул: "Ваш семинар является махровой антисоветской агитацией!" А Александр Лернер, еще один участник семинара, оказавшийся под домашним арестом, вспоминал, что "группа сотрудников милиции и людей в штатском дежурила день и ночь на площадке лестницы на соседней с моей лоджии и у подъезда. Они устроились основательно – оборудовали сиденья, обзавелись посудой для мусора, запасами газет и журналов".

3 и 6 июля всех участников семинара отпустили из тюрем. Одна из причин, почему КГБ так оперативно "упаковал" отказников по тюрьмам на короткий срок, – визит президента США Ричарда Никсона в СССР как раз в дни международного семинара.

В декабре 1974 года Александр Воронель получил разрешение на выезд. Семинар переместился в квартиру Марка Азбеля на Вешняковской улице и действовал там вплоть до 1977 года. За это время отказники подготовили, несмотря на постоянные бодания с властями, два крупных мероприятия: симпозиум "Еврейская культура в СССР. Состояние и перспективы" в декабре 1976 года (большинство участников были арестованы) и повторный международный семинар "Коллективных явлений" в апреле 1977 года (с участием иностранцев и Андрея Сахарова).

11 июня 1977 уехал в Израиль Марк Азбель. После его отъезда семинар переместился – вплоть до 1987 года – в квартиру Виктора Браиловского на проспекте Вернадского. Правда, в 1980 году Браиловского арестовали и сослали в Казахстан. В годы его ссылки семинар действовал под руководством его жены Ирины или в квартирах других участников: у Якова Альперта на улице Вавилова или у Александра Иоффе на Профсоюзной. В 1984 году Браиловский вернулся из ссылки, и семинар возобновился с новой силой, но всего на три года: в сентябре 1987 года Браиловский тоже совершил алию. Примерно в это же время семинар "Коллективные явления" прекратился.

Кроме "Коллективных явлений" в Москве действовали еще три известных домашних научных семинара: кибернетический семинар на квартире у Александра Лернера на улице Дмитрия Ульянова (1972–1981 годы), инженерный семинар у Юлия Кошаровского на Шереметьевской улице (1974–1976 годы) и медико-биологический семинар в квартире у Игоря и Инны Успенских на проспекте Вернадского (1983–1989 годы).

Семинар у Лернера прекратил свою работу под давлением КГБ. Участники инженерного семинара спустя два года полностью сосредоточились на подготовке международного симпозиума по культуре. Биологический же семинар возник позже остальных: до 1980 года среди отказников почти не было биологов и медиков. Помимо основного семинара они устраивали внеплановые встречи с иностранными учеными и оказывали медпомощь семьям отказников. Последний домашний научный семинар прекратился примерно в 1989 году. К этому времени советские власти уже не накладывали ограничений на репатриацию евреев в Израиль.

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