Пётр Порошенко вернулся в рейтинг украинских миллиардеров Forbes

Пётр Порошенко вернулся в рейтинг миллиардеров Forbes после ухода с поста президента Украины. Бывший украинский лидер занимает третье место в рейтинге. Совокупное состояние Порошенко – 1 миллиард 400 миллионов долларов. Forbes обращает внимание, что обещание продать весь бизнес после избрания президентом Порошенко выполнил лишь на 20 процентов и продал только завод " Кузница на Рыбальском" в Киеве. Свой агрохолдинг и кондитерскую фабрику Roshen экс-президент Украины переписал на своего сына.

Первое место в рейтинге занимает предприниматель и президент донецкого футбольного клуба "Шахтёр" Ринат Ахметов. Он владеет активами в металлургических и энергетических компаниях. Его состояние оценивается в 2, миллиарда 800 миллионов долларов. Forbes отмечает, что по сравнению с 2013 годом состояние предпринимателя сократилось почти в шесть раз.

На втором месте в списке богатейших украинцев бизнесмен и филантроп Виктор Пинчук с состоянием в 1 миллиард 400 миллионов долларов. В прошлом году он купил 29 квартир для освобождённых из российской тюрьмы моряков и других политических заключённых, в том числе Олега Сенцова.

Всего в рейтинге Forbes восемь украинцев с состоянием не ниже одного миллиарда долларов: Александр Герега и его жена Галина (на одной строчке), Геннадий Боголюбов, Юрий Косюк, Константин Жеваго и Игорь Коломойский.

Украинская версия Forbes публикует рейтинг 100 богатейших бизнесменов впервые с 2016 года. Совокупное состояние участников списка превышает 31 миллиард долларов.