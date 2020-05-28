"Яндекс" удалил материал о Второй мировой войне после запроса депутата

Сайт Яндекс.Дзен удалил материал "Самые впечатляющие и малоизвестные факты о Второй мировой войне" после того, как на него в Роскомнадзор пожаловался депутат Мосгордумы и главный редактор радиостанции "Говорит Москва" Роман Бабаян.

О том, что "вопрос удаления публикации" был "проработан с ООО Яндекс", говорится в письме Бабаяну из Роскомнадзора, скан которого депутат опубликовал в своём телеграм-канале.

Ранее Бабаян опубликовал там же свои обращения в адрес "Яндекс.Дзен" и Роскомнадзора. Он возмутился тем, что одним из фактов, приведённых в публикации, было утверждение о том, что "во время Второй мировой войны 2 миллиона немецких женщин в возрасте от 13 до 70 лет были изнасилованы солдатами Красной Армии". При этом был указан источник этого утверждения - статья в Википедии, где, в свою очередь, содержатся ссылки на исследования британского историка Энтони Бивора.

Как написал в своём обращении Бабаян, он "считает недопустимым оскорблять память советских воинов-освободителей подобными утверждениями".

Текст "Самые впечатляющие и малоизвестные факты о Второй мировой войне" появился в Интернете уже несколько лет назад, его можно найти на разных сайтах. В то же время, на Яндекс.Дзене в большом количестве содержатся и материалы, критикующие тезис о большом количестве жертв изнасилований со стороны советских солдат.

Неясно, удалил ли "Яндекс" материал по собственной инициативе или получив предписание от Роскомнадзора.

Тема насилия, в том числе сексуального, по отношению к немецкому гражданскому населению после Второй мировой войны не раз поднималась в исторических исследованиях, о фактах такого насилия немало свидетельств в воспоминаниях участников войны.