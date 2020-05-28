Киев и сепаратисты договорились о новом обмене заключёнными. ВИДЕО

Киев и представители самопровозглашенных республик Донбасса договорились о новом обмене задержанными и заключёнными. Ранее ОБСЕ заявляла, что он пройдет в формате "всех установленных на всех установленных". Уже сформированы конкретные списки.

Стороны конфликта должны утвердить их во время следующего заседания Трёхсторонней контактной группы. Дата встречи пока не сообщается.

В декабре прошлого года после двухлетнего перерыва Киев и пророссийские сепаратисты провели крупным обмен заключенными. Самопровозглашённые "ДНР" и "ЛНР" освободили 76 человек, Украина отправила на неподконтрольную территорию 124 заключённых. Последний обмен состоялся в середине апреля. Украина настаивает, что на неподконтрольных Киеву территориях удерживаются ещё несколько сотен человек.

МИД Украины ранее заявил, что после восстановления контроля над Донбассом администрации самопровозглашенных республик будут ликвидированы. Возвращение неподконтрольных территорий Киеву должно произойти до конца года, считают в офисе президента Украины.

Страны Запада обвиняют Россию в поддержке вооружённых сепаратистов. Канцлер Германии Ангела Меркель сегодня заявила, что санкции Евросоюза в отношении Москвы сохраняться до тех пор, пока не будет достигнут прогресс в урегулировании украинского конфликта.

Меркель подчеркнула, что будет использовать председательство Германии в ЕC для дальнейшего диалога с Россией.

Москва поддержку сепаратистов на Украине отрицает.