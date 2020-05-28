В Миннеаполисе вспыхнули беспорядки после гибели афроамериканца

В городе Миннеаполис в американском штате Миннесота третий день подряд продолжаются беспорядки - после смерти задержанного полицией темнокожего жителя города Джорджа Флойда.

46-летний Флойд умер в понедельник в больнице, куда он был доставлен вскоре после задержания. На видео, которое широко разошлось по соцсетям, Флойд лежит в наручниках на земле, а его шея придавлена к земле белым полицейским. Флойд несколько раз повторяет, что ему трудно дышать, и он задыхается. Точная причина смерти пока не установлена.

Флойд при задержании не был вооружён, а причиной его задержания было подозрение в том, что он совершил подлог документов.

Четверо задержавших Флойда полицейских были уволены из полиции - после того, как ФБР начала расследование смерти афроамериканца. Наказать полицейских в уголовном порядке потребовал также мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей. Действия полиции осудили видные общественные деятели и политики - главным образом демократы. Бывший вице-президент и вероятный кандидат в президенты Джо Байден призвал привлечь уволенных полицейских к ответственности за их "возмутительные действия".

Беспорядки в городе начались вечером во вторник и продолжились следующей ночью. Демонстранты собрались у здания полицейского участка, некоторые из них стали забрасывать полицию камнями, полиция применила слезоточивый газ. Также сообщается о случаях вандализма, поджога магазинов и их разграбления.

Демонстрации протеста прошли и в других штатах, в частности в Калифорнии.

Министерство юстриции США в четверг заявило, что расследование гибели Джорджа Флойда является "главным приоритетом

Гибель темнокожих от рук белых полицейских в последние годы нередко становилась причиной массовых акций протеста и беспорядков. Нынешние события в Миннеаполисе напомнили комментаторам об убийстве Эрика Гарнера в 2014 году в Нью-Йорке. После этого убийства широкое распространение получило движение Black Lives Matters, главным требованием которого стал протест против бесконтрольного применения оружия полицией против афроамериканцев.