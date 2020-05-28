АНБ предупредило о новых хакерских атаках со стороны сотрудников ГРУ

Агентство национальной безопасности США (АНБ) предупредило в четверг о новой волне кибератак против серверов электронной почты. Утверждается, что кибератаки совершают сотрудники российских спецслужб.

Речь идёт о специалистов Главного центра специальных технологий Главного управления Генштаба (российская военная разведка, известная также как ГРУ) - войсковой части номер 74455.

Российская хакерская группировка Sandworm, как утверждается, занимается взломом серверов электронной почты с августа 2019 года. О связи Sandworm с ГРУ неоднократно сообщалось и ранее, однако впервые о войсковой части 74455 говорится прямым текстов в сообщении АНБ.

Утверждается, что хакеры используют уязвимость, которая содержалась в мейл-сервере Exim, который используется в операционных системах семейства Unix.

Ранее утверждалось, что именно Sandworm несёт ответственность за хакерские атаки на энергетическую инфраструктуру Украины в 2015 и 2016 годах, а также за распространение вируса NotPetya, который оказал ущерб компьютерным сетям и данным в десятках стран (включая Россию).

Радио Свобода неоднократно писало о деятельности специалистов из части 74455.

Российские власти отрицают все сообщения о возможной причастности российских спецслужб к кибератакам.