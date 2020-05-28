С начала эпидемии работу в США потеряли более 40 млн человек

Число американцев, обратившихся за пособием по безработице с момента начала эпидемии коронавирусной инфекции превысило 40 миллионов.

За последние 7 дней за пособием обратились 2,1 миллионов граждан США. Это несколько меньше, чем в предыдущие недели, когда фиксировались рекордные значения - более 6 миллионов человек за неделю.

Число новых обращений за пособиями многократно превышает все показатели, установленные с момента, когда эти данные начали отслеживаться. А общий уровень безработицы в стране уже сопоставим с Великой депрессией. В апреле он составлял более 14 процентов, по итогам мая, как ожидается, безработица превысит 20 процентов.

Абсолютное число безработных, однако, начало снижаться - впервые с начала эпидемии с середины марта. Если на прошлой неделе пособия получали 25 миллионов американцев, то на нынешней - 21 миллион.

Главная причина того, что миллионы американцев потеряли работу - ограничения на работу прежде всего предприятий сферы услуг, введённые в рамках карантинных мер для борьбы с коронавирусом.

Штаты США начали вводить карантин во второй половине марта. С конца апреля началась постепенная отмена ограничений. Администрация Дональда Трампа надеется на быстрое восстановление рабочих мест после выхода из карантина.