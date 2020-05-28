Ссылки для упрощенного доступа

logo-print logo-print
Все сайты РСЕ/РС
Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф
текст для поиска...
Предыдущий Следующий
Новость часа
Предыдущий Следующий
Сейчас в эфире
Новости

На матчи чемпионата России по футболу пустят болельщиков

Болельщики футбольного клуба "Спартак" на матче Российской Премьер-лиги сезона 2019/2020

Роспотребнадзор разрешил проводить в присутствии зрителей матчи Российской футбольной Премьер-лиги сезона 2019/2020, которые возобновятся 21 июня. Трибуны стадионов могут быть заполнены только на 10 процентов.Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Розыгрыш чемпионата России был приостановлен в середине марта.

В Европе уже возобновлены футбольные чемпионаты Германии, Дании, Чехии и Фарерских островов. Английская Премьер-лига также будет продолжена после трехмесячного перерыва. Матчи должны возобновиться 17 июня. Игры будут проходить при соблюдении ряда санитарно-гигиенических ограничений и регулярном проведении тестов на коронавирус среди футболистов, тренеров и сотрудников клубов. 11 июня запланировано продолжение чемпионата Испании. Итальянская Серия А возобновит матчи с 20 июня.

Ранее французская Лига 1 досрочно завершила сезон. За всё время карантинных мер в Европе единственным футбольным чемпионатом, который не остановил игры, стал чемпионат Белоруссии.

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG