На матчи чемпионата России по футболу пустят болельщиков

Роспотребнадзор разрешил проводить в присутствии зрителей матчи Российской футбольной Премьер-лиги сезона 2019/2020, которые возобновятся 21 июня. Трибуны стадионов могут быть заполнены только на 10 процентов.Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией. Розыгрыш чемпионата России был приостановлен в середине марта.

В Европе уже возобновлены футбольные чемпионаты Германии, Дании, Чехии и Фарерских островов. Английская Премьер-лига также будет продолжена после трехмесячного перерыва. Матчи должны возобновиться 17 июня. Игры будут проходить при соблюдении ряда санитарно-гигиенических ограничений и регулярном проведении тестов на коронавирус среди футболистов, тренеров и сотрудников клубов. 11 июня запланировано продолжение чемпионата Испании. Итальянская Серия А возобновит матчи с 20 июня.

Ранее французская Лига 1 досрочно завершила сезон. За всё время карантинных мер в Европе единственным футбольным чемпионатом, который не остановил игры, стал чемпионат Белоруссии.