Инструкция: голосование о Конституции может пройти на открытом воздухе

Роспотребнадзор согласовал с Центризбиркомом рекомендации по проведению голосования о поправках в Конституцию России в условиях распространения коронавирусной инфекции. Документ об этом, датированный 21 мая, опубликован на сайте Управления Роспотребнадзора по республике Чувашия. На него 28 мая обратила внимание газета "Ведомости".
В документе даны подробные инструкции по организации голосования в период эпидемии. В частности, для проведения голосования рекомендуется оборудовать площадки на открытом воздухе - это может быть веранда или навес или специально устаноленная армейская палатка.
Также на территории для голосования нужно будет обеспечить соблюдение дистанции между людьми и организовать температурный контроль, а также оборудовать санитарную комнату для мытья рук.
В инструкции даже упоминается возможность растянуть голосование на несколько дней.
Избирателям посоветуют приходить голосовать со своей ручкой и в маске, которую нужно будет кратковременно снимать при предъявлении документов, их в руки членам избиркома давать не нужно, а нужно только показывать.
Отдельно в инструкции оговорено, как организовать голосование инфицированных и людей, находящихся на карантине.
- Дата общероссийского голосования о поправках - оно проводится по инициативе президента Владимира Путина - пока не назначена. С 22 апреля из-за эпидемии его перенесли на неопределённый срок. СМИ со ссылкой на источники в Кремле называют возможными датами 1 или 8 июля. Путин должен объявить дату голосования не менее чем за 30 дней до неё.
- Несмотря на то, что официальные данные свидетельствуют о некотором снижении числа новых выявляемых случаев коронавирусной инфекции, в России по-прежнему в сутки фиксируется более 8 тысяч случаев. Решение о переносе голосования принималось, когда число новых случаев заражения было гораздо меньшим.
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