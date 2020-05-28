Инструкция: голосование о Конституции может пройти на открытом воздухе

Роспотребнадзор согласовал с Центризбиркомом рекомендации по проведению голосования о поправках в Конституцию России в условиях распространения коронавирусной инфекции. Документ об этом, датированный 21 мая, опубликован на сайте Управления Роспотребнадзора по республике Чувашия. На него 28 мая обратила внимание газета "Ведомости".

В документе даны подробные инструкции по организации голосования в период эпидемии. В частности, для проведения голосования рекомендуется оборудовать площадки на открытом воздухе - это может быть веранда или навес или специально устаноленная армейская палатка.

Также на территории для голосования нужно будет обеспечить соблюдение дистанции между людьми и организовать температурный контроль, а также оборудовать санитарную комнату для мытья рук.

В инструкции даже упоминается возможность растянуть голосование на несколько дней. ​

Избирателям посоветуют приходить голосовать со своей ручкой и в маске, которую нужно будет кратковременно снимать при предъявлении документов, их в руки членам избиркома давать не нужно, а нужно только показывать.

Отдельно в инструкции оговорено, как организовать голосование инфицированных и людей, находящихся на карантине.