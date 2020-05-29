МВД предложили создать приложение с социальным рейтингом для мигрантов

Работающие с МВД России эксперты предложили ведомству создать приложение, отслеживающее данные трудовых мигрантов, — сообщает агентство РИА "Новости". Оно может стать обязательным для использования и будет подсчитывать "рейтинг социального доверия" к ним.

Приложение должно будет собирать информацию о социально-правовом статусе мигранта, его биометрические данные, сведения о здоровье, сведения о совершённых правонарушениях и преступлениях, если такое произойдёт. Отказ от установки мобильного приложения "Мигрант" автоматически будет понижать рейтинг мигранта, — отмечает источник агентства.

До начала эпидемии коронавируса в России в стране, по разным оценкам, проживали от девяти до 11 миллионов мигрантов. До 2024 года население России может расти только за счёт их прироста, говорится в прогнозе социально-экономического развития.