В Миннеаполисе (штат Миннесота) третью ночь подряд продолжались массовые беспорядки, причиной которых стала смерть задержанного полицией темнокожего жителя города.
Сообщается, что участники акции протеста ворвались на территорию полицейского участка и подожгли его. Полицейских на территории участка, расположенного неподалёку от места гибели 46-летнего Джорджа Флойда, по всей видимости в этот момент не было.
Как сообщают СМИ, в отличие от предыдущих двух ночей, в этот раз полиция почти не вступала с протестующими в столкновения.
Сообщается о новых случаях вандализма и разграбления магазинов. Всего было подожжено 16 зданий. Акции протеста прошли также в городе Сент-Пол, который образует одну агломерацию с Миннеаполисом.
Президент США Дональд Трамп обвинил руководство города в том, что оно не может взять ситуацию под контроль, и предупредил, что может отправить в Миннеаполис Национальную гвардию и армию для наведения порядка. Он написал в твиттере, что погромщики не уважают память покойного Джорджа Флойда, и предупредил, что "когда начинается мародёрство - начинается стрельба". От имени соцсети под этой записью появился комментарий, что она нарушает правила твиттера, но не будет удалена, поскольку представляет общественный интерес. Речь идёт о новом эпизоде спора между корпорацией Twitter и президентом, который обвиняет её в цензуре.
В Миннеаполисе и других городах США проходят и мирные акции протеста, участники которых требуют наказания для четырёх полицейских, причастных к задержанию Флойда. Представители властей заверяют, что тщательно расследуют дело и сделают всё, чтобы справедливость восторжествовала.
- Флойд умер в понедельник в больнице, куда он был доставлен вскоре после задержания. На видео, которое широко разошлось по соцсетям, афроамериканец лежит в наручниках на земле, а его шея придавлена к земле белым полицейским. Флойд несколько раз повторяет, что ему трудно дышать и он задыхается. Флойд при задержании не был вооружён, а причиной его задержания было подозрение в том, что он совершил подлог документов.
- Четверо задержавших Флойда полицейских были уволены из полиции – после того как ФБР начало расследование смерти афроамериканца. Наказать полицейских в уголовном порядке потребовал также мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей. Действия полиции осудили видные общественные деятели и политики – главным образом демократы.
- Гибель темнокожих от рук белых полицейских в последние годы нередко становилась причиной массовых акций протеста и беспорядков. Нынешние события в Миннеаполисе напомнили комментаторам об убийстве Эрика Гарнера в 2014 году в Нью-Йорке. После этого убийства широкое распространение получило движение Black Lives Matters, главным требованием которого стал протест против бесконтрольного применения оружия полицией против афроамериканцев.
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