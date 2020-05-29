"Смеялись всем подъездом". Москвичи не хотят гулять по графику

Мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с Владимиром Путиным анонсировал "второй этап смягчения ограничений" в Москве, который начнется с 1 июня. Как и предыдущее "смягчение", когда москвичам разрешили выходить из дома, однако обязали их получать цифровые пропуска и носить маски и перчатки, новый "режим повышенной готовности" с прогулками по графику показался большому количеству комментаторов даже более строгим, чем предшествовавший ему "режим самоизоляции".

Расстрига

Интересное послабление получается: сейчас они гуляют когда хотят, а с понедельника будут по графику три раза в неделю.



При этом с 5 до 9 утра можно будет гулять вообще каждый день. А вот, например, с полуночи до 5 утра – все равно по графику.

Сергей Митрофанов

И чего-то мне кажется, что режим карантина был мягче режима снятия ограничений.

Алена Солнцева

В Москве теперь "режим повышенной готовности", а не самоизоляции. Эй-хо, это у нас не психушка, это у нас здравница!

Ознакомившись со своими графиками прогулок на специально созданном для этого сайте, москвичи впали в еще большее недоумение.

Ирина Петровская

Расписание гуляний на две следующие недели. Наш номер 5. Гуляем не подъездами, а целым домом. У нас так: 22 этажа, 7 подъездов, на каждой лестничной клетке 4 квартиры - от одно- до четырехкомнатных!!! Если так совпадёт, что все примерно в одно время пойдут, будет не прогулка, а демонстрация))) «Они идут с плакатами, с цветами. На них костюмы новые, видать. Давно уже расстались мы с цепями. Нам, Слава Богу, есть, чего терять»)))

Александр Коляндр

Так. Объясните мне про расписание. С 9-21 прогулки с паспортом в радиусе 2 км от дома по домовому расписанию. До 9 - делай что хочешь, где хочешь и без паспорта. А с 21 до 9 утра что? Что происходит с податным населением в 21:01?

Илья Красильщик

Нет, ладно, простите, но график прогулок для каждого дома в Москве — это очень смешно. Пытаюсь придумать правило, более непонятное. Скажем, индивидуальный график прогулок по росту? По весу? По наличию родинки на переносице? Но это все понятнее, чем по номеру дома!

Василий Эсманов

Прочитал правила выхода из дома. Понял одно: если бежишь, значит не нарушаешь.

Михаил Виноградов

Соцсети не переполнены одобрением предложенной схемы прогулок. В последнее время все гуляли когда хотели, почти что где хотели и без масок. А теперь им предложили улучшение - с ограничением по числу дней, в приявзке к номерам домов, с масками и мифическими патрулями.

Опять люди не хотят понимать счастья. Ну вот как с ними?

Многим при этом так и не удалось выяснить свой график прогулок: сайт работает через пень-колоду.

Артем Рондарев

Я тут прочитал, что на офсайте Москвы опубликована интерактивная карта графика прогулок арестантов и, естественно, побежал глядеть, в какой группе мой дом, интересно же знать, когда я могу выйти на улицу, в понедельник или во вторник, надо же приготовиться, ботинки начистить там, маску сменить, вот это все.

Таки вы не поверите. Карта там, натурально, есть и есть строка поиска по ней. Но она не работает. Все мои десять попыток ввести свой адрес заканчивались тем, что строка просто сбрасывала мою запись, а предложение автозамены в ней не содержало номера моего дома, да даже если бы и содержало - оно все равно тоже сбрасывается бгг.

Я все-таки не понимаю - мэрия по конкурсу криворуких <болванов> нанимает, что ли? не дай бог что-то умеют?

К тому же непонятно, когда должны гулять те, кто живет в Москве без московской прописки.

Кирилл Шулика

Гулять москвичи должны будут с 1 июня по прописке. Условно, если живешь в Свиблово, но приписан в Текстильщиках, гулять в Свиблово должен по графику своего дома в Текстильщиках.

А вот как гулять, кто зарегистрирован в Мытищах, они нам не сказали. Видимо, не положено.

Ксения Болецкая

Собянин: гражданам предлагаем гулять в парках в тестовом режиме, по графику, сначала одни дома (по номеру и улице), потом - другие.

Эээээ..... уууу.... как?????? Как они это смогут контролировать???

Те, кто не по прописке живут, вообще гулять не смогут?

А ментов всех снарядят планшетами поди, чтобы могли сверяться с графиками по каждому дому в Мск?

Прямо советский пионерлагерь. С расписанием для отрядов по выходу на пляж. И купаться в море в строго огороженном месте по 15 минут.

Зато в ТЦ с 1 июня можно гулять, когда хочется.

Когда разрешат выйти работать в офисы, вообще непонятно.

Объяснения, которые дал по этому поводу заместитель руководителя администрации мэра Алексей Немерюк, запутали всех еще больше.

Валерий Печейкин

Мне непонятна истерика по поводу прогулок в Москве. Теперь они будут проходить по графику. И ЭТО НОРМАЛЬНО.

Просто нужно из номера дома извлечь корень, а потом найти логарифмический декремент затухания получившегося значения и, обобщая математическое описание для различных сетей в рамках приведенной систематики с помощью параметрического вида, получить функцию тривиального вида. Возможно, вы, теоретизируя, решите взять от нее интеграл для получения общей формулы подсчета объема производства сети, что было бы не совсем корректным в рамках указа Президента РФ от 25.03.2020 N 206, поскольку при кусочно-заданной функции распределения участок значений аргумента, меньших, чем два, дал бы неопределенность. Впрочем, это уже не имеет значения, поскольку Собянин обратил внимание на логический парадокс при взятии интеграла: при параметрическом задании функции он, если рассматривать как функцию двух переменных, имеет выколотую точку, а при числовом — ее не возникает.

И все. Вот так просто можно узнать часы прогулок.

Берете маску, перчатки, санитайзер, QR-код, паспорт и идете в парк в районе 2 км, позвякивая пособием по безработице.

Будьте здоровы.

Нововведения московской мэрии стали темой для множества шуток, мемов и даже полновесных сатирических рассказов.

Андрей Десницкий

и каждый вторник в час назначенный

как подтверждает QR-код

перчаткомасочноохваченный

на выгул наш подъезд идёт

Максим Тихонов

А кто три раза на неделе не погуляет, будет оштрафован, и на следующей неделе будет догуливать.

Дмитрий Шабельников

— Ну что, гражданин, прогулку осуществляем?

— Не, начальник, я чисто в иных целях, повторно.

Артем Голиков

- ...Помню, подняли нас гулять среди ночи. По тревоге.

Гуляли-то мы как тогда? Телефон пипикнул - через 15 минут будь добр - построение на плацу. Поподъездно, поэтажно.

Соседи бегут, на ходу штаны натягивая.

Кому этаж позволяет - по лестнице, кому высоко - лифт, первый лифт пропустил - амба. Опоздал - невыход на прогулку. Два невыхода - городская программа "мой карцер". Все для здоровья.

Кто послабже так и ждали в подъезде, чтоб не пропустить.

Некоторые говорят сейчас - Освенцим. Это, конечно, не так. Гораздо комфортнее, потому что приложение. Перекличку делать не надо, отставших добивать не надо - приложение все автоматически сделает. Удобно.

Так вот.

Выскочил я из квартиры гулять, а КуЭр забыл оформить. Верней оформил, но вместо "временной деизоляции" я "разовую эякуляцию" спросонок указал, а такой КуЭр для выхода из жилища недействителен. Камера в лифте меня и засекла.

Ну, дальше понятно - сирены завыли, встал лифт между этажами. Народ кто потоньше через щель в дверях наружу бросился - не дай бог с нарушителем по одной геометке оказаться, да и построение на прогулку никто не отменял.

Мне бы КуЭр переоформить да бежать гулять вместо со всеми, - штраф-то ладно, имущества к тому времени у нас уже никакого не осталось, - а как мне в лифте да в такой панике КуЭр-код на эякуляцию погасить?

Схватил я старичка какого-то за ногу: выручай, отец! две пачки риса дам! - а он "я бы рад, сынок, да мне 45 уже, нам, старикам, по распоряжению мэрии КуЭр-код на секс не положен..."

Вырвался я из лифта - совсем уже мало времени до прогулки оставалось - и против потока по лестнице наверх - авось разжалоблю кого с репродуктивным разрешением!..

Так, детки, я вашу бабушку и встретил.

Да..

Вот, говорят, свобода, демократия... а все-таки любовь - старик зажмурился и некоторое время боролся с комом в горле - любовь, она обстоятельств не выбирает. Хошь - демократия, хошь - цифровой концлагерь, - она свое дело вершит независимо. В этом сила и удивление жизни. Пятьдесят лет мы с покойницей душа в душу после той лестницы...

Да..

Игорь Эйдман

Двадцать лет спустя

Иван Иваныч раздраженно смотрел в окно. Довольные жильцы соседнего дома по двое-трое с интервалом в 5 минут выходили из подъезда на залитый солнцем двор. «Везет им, гадам, а нашему дому только завтра разрешат. К тому времени погода опять испортится. Это ж надо, как нам гулять, так сразу дождь, какой раз уже» - пробурчал себе под нос старик.

Иван Иванович жил на первом этаже и мог не только наблюдать за соседями, но слышать обрывки их разговоров.

- Говорят с началом осени пенсионерам, вообще, запретят гулять

- Так им и надо старым хрычам, хватит уже землю коптить, отгулялись.

Это семейка Тараторкиных радуется чужой беде. Иван Иванович сжался как от удара. Неужели запретят? А ведь он всегда все правила неукоснительно соблюдает, рапортует при проверки полицейским четче любого молодого: «Иван Иванович Иванов, 1955 года рождения, проживаю в доме номер 8 по улице Кравченко, иду в соответствии с выданным разрешением в магазин Пятерочка за хлебом насущным». Полицейские, кончено, придираются, под штраф подвести хотят.

- Покажи руки. Так, а почему в резиновых перчатках дырки?

- Какие такие дырки, сроду у меня дырок не было, только неделю перчатки ношу.

- А почему маска не стирана?

- Как так не стирана. Вчера стирал.

- А на часы, старый, смотрел? Твой QR-код уже пять минут не действует.

Ну тут крыть нечем. Сам виноват, в магазине картошку выбирал, провозился и опоздал. Придется платить.

Штрафуют иногда, как без этого. Но бывают и добрые полицаи попадаются, отпускают старика.

Иван Иванович уже смутно помнил, когда все это началось. Вроде какую-то инфекцию на нас американцы наслали, по телевизору говорили, чипировать россиян хотят. Что такое «чипировать» Иван Иванович толком не понимал. Но звучало страшно, зловеще. В общем, чтобы не дастся чипированию этому проклятому, власти установили для москвичей, для их же блага «меры самоизоляции», за нарушение которых несознательных сурово наказывали.

Надо сказать, не сразу люди привыкли. Некоторые молодые баламуты даже возмущались. Но прошли годы, и сейчас москвичам даже представить сложно, что раньше было по другому. Бестолково люди жили: гуляли, когда и где вздумается, дистанцию не соблюдали, шлялись толпами, а самое глупое - какие-то демонстрации устраивали, протестовали против чего-то (это наверное те, кого американцы все-таки успели «чипировать»).

Ну а теперь во всем порядок: больше трех не собираться, сегодня один дом гуляет, завтра другой, честно, по очереди. Исключение только для чекистов, сотрудников полиции, экстренных служб, строителей и других важных для города людей.

Зато два раза в год - полная свобода, гуляем отпуза: парад на 9 мая и единый день одобрения кандидатов на разные государственные должности. Раньше, смешно сказать, какие-то выборы были: много кандидатов, все ругались по телеку, срамота в общем одна. А сейчас все чин-чинарём, опустил бюллетень в урну и весь день гуляй свободно, хоть в магазин зайди, хоть в аптеку. Свободная у нас страна все-таки, как не посмотри.

Большинству комментаторов эксперимент мэрии кажется не только антиутопичным, но и совершенно неисполнимым.

Елена Рыковцева

Собянин докладывает Путину, что с нами будет после 1 июня: «Сразу всех нельзя выпускать. Надо график прогулок людей в близлежащих домах. И так пару недель пожить, посмотреть как ситуация будет развиваться». То есть все ж таки сбывается их мечта, чтоб консьержка с участковым устраивали перекличку, кому и когда гулять. Ну и конечно отмечаться в журнале прогулок. А который вне очереди гулял из корпуса N2 - того обязательно расстрелять штрафом в 4.000. И так еще две недели. А на третью собянинцы нам еще чего придумают. График траха. И пр.

Алёна Владимирская

Вот говорите вы сотруднику, работающему на удаленке: “ты чего не работаешь, ведь рабочий день идет?”

А он в ответ: «А мне пофигу что рабочий день. я гуляю. Потому что по графику сейчас положено. Мне сам Собянин разрешил»

И ваш hr «ну окей» и заплакал.

Николай Травкин

Гулять домами по очереди - мера на первый взгляд унизительная для нас, гордых москвичей, но разумная, хотя и трудно контролируемая. О пользе или вреде масок на свежем воздухе даже среди медицинских экспертов единого мнения нет. Но понять тоже можно. Вдруг кто из встречных чихнёт в слизистую и будьте любезны, проследуйте на 14 дней в обсерваторию.

Но почему пожилому человеку на прогулке нельзя присесть и маленько отдохнуть? Какой умник из советчиков (уж не этот ли знаменитый доктор М) вас - Сергей Семёныч - убедил, что коронавирус пробирается в организм человека через то место, которым он на лавочку садится? Нет ни одного факта, который подтвердил бы подобные опасения.

Да и неисполнимы эти требования по жизни, поэтому уберите их, люди же смеются, а шишки все опять на меня сыпятся.

Елизавета Осетинская

прогулки домов, говорите, по расписанию. хммм. А что делать, если твоя собака представляет расписание прогулок твоего дома иначе?

Иван Трефилов

Интересно, а поход в магазин или выгул домашнего животного тоже прогулкой теперь считаются и попадают под ограничения? Или как их различить?

Владимир Варфоломеев

Пропуска, ночные поверки, прогулки по графику... Мэру бы не городом руководить, а в вохре служить.

Александр Кынев

Москва 2020: график выгула людей в намордниках. Оруэлл от зависти ворочается в гробу

Константин Калачев

Кажется, наш мэр сошел с ума. Какая досада!

Лада Юрьева

Как говорила в одном фильме героиня Мордюковой "раньше я одна знала, что ты дурак, а теперь весь свет".

Интересно, хоть кто-то собирается следовать этой... этому безумию, скажу цензурно?

Иван Давыдов

Мэр с ближними, мне кажется, целенаправленно работают на то, чтобы на грядущем суде косить под невменяемых.

Только вот земного-то не будет, а на небесном эти штуки не работают.

Звучат предположения, что на этом фоне расцветут новые виды коррупции.

Александр Коляндр

График прогулок предполагал бы талоны на прогулку. А где талоны, там их рынок. Можно будет продать, купить право прогулки.

Но лучше идти работать в мвд, или префектуру, или в Министерство, администрацию- там этих глупостей не надо.

Все это навсегда. Хочешь жить, путешествовать и гулять — иди работай с теми, кто это уже имеет.

Пойду объясню сыну, как жить и к чему стремиться, чтоб не <потратить зря> свою жизнь, как его папа.

Екатерина Винокурова

Кстати, прикиньте, какая коррупция может начаться за более вкусный график прогулок?

У нас честно скажу: в сквере между домами и так все гуляют.

Ну а лично я близка к идее снять себе на лето дачу в ближнем Подмосковье, хотя бы на выходные уезжать. К бабушке и дедушке, увы, уехать исключено, к родителям тоже: я относительно много контактирую с людьми.

Так что готова рассмотреит предложения по комфортному выходу из самоизоляции для меня и кошки.

Другие комментаторы уверены, что новые ограничения никто соблюдать не будет.

Катя Метелица

А что там было про свирепость российских законов и необязательность их исполнения?

Как звучит афоризм?

Владимир Милов

Собянинские "графики выхода погулять" показывают, что так называемый "мэр" вообще не понимает, как живет город, которым его поставили управлять. Из Когалыма - сразу в черный мерседес и правительственную резиденцию.

Давно уже все гуляют как хотят. Высокая степень самоизоляции москвичей в апреле-мае была прежде всего связана с сознательностью людей и заботой о своем здоровье. Те, кто хотел игнорить карантин, просто его игнорили. Брутальная полицейщина и запугивание штрафами не влияют вообще ни на что - как только люди озверели от длительного сидения дома безо всякой перспективы, они просто начали выходить.

На этом фоне какая-то детская лабуда про "выход из подъезда по графику" - просто верх непрофессионализма, непонимания что происходит в городе, полного правового нигилизма.

Власти в городе нет, есть какие-то бестолковые придурки, случайно попавшие в здание на Тверской-13 благодаря Путину. Очень рад, что как можно больше москвичей сейчас это поймет.

Сергей Смирнов

Дико раздражает, что эти Начальнички вообще абсолютно оторваны от реальности.

Начнём с того, что все и так давно гуляют. Посмотрите на индекс самоизоляции. Какой график, вы там на Луне совсем что ли?! Ментов на улице нет, ограничений по факту нет. Зачем делать вид, что они есть?

Беспомощность во всем, поразительно. И ещё этот покровительственный тон: феодал разрешил крестьянам.

Оксана Баулина

про график прогулок смешно. спасибо, сергей семеныч, ржали всем подъездом. или районом. или городом.

я понимаю, вы ненавидите москвичей (и это взаимно). я понимаю, ваш идеал москвы — это пустые улицы, на которых можно бесконечно менять асфальт на плитку и наоборот. я даже допускаю, что вы знаете реальные, а не нарисованные цифры про эпидемию в москве. возможно даже, что именно ваши цифры не позволили назначать голосование вместе с парадом (а также фестивалем варенья или что еще вы там любите).

но вы не понимаете главного. граждане россии и жители москвы — современные и ответственные люди. на «самоизоляции» мы сидим не из-за вашего <уродского> соцмониторинга, а ради общественного блага. это наши друзья работают санитарами в ковидных реанимациях. это наши знакомые и соседи заболевают и умирают. но у вас не получится превратить москву в лагерь и безлюдную тундру. ваш рейтинг скатился на не переизбираемый уровень. у вашего шефа, кстати, тоже. но вы настолько оторвались от реальности в бункерах, что забыли главное правило пропаганды.

можно долго обманывать небольшое количество людей. можно недолго врать всем людям. но нельзя лгать всем и всегда.

как думаете, сергей семеныч, какие шансы на успех у вашей затеи с прогулками по номерам домов? кажется, ржали даже в вашем оперштабе.

Андрей Десницкий

Прогуливаться москвичам разрешат строго по графику. Составит график старший по подъезду, утвердит в РЭУ, заверит у участкового...

Москвичи гуляют. Массово. Давно уже. Полиция и росгвардия на улицах незаметны, да и трудно себе представить, как они будут поголовно останавливать и оформлять мам с колясками и прочих пенсионеров.

Ну, если будут - значит, москвичи будут гулять с оглядкой. Извещать друг друга: туда не ходите, там засада.

Введут электронное приложение "социальная прогулка" с обязательством согласовывать маршрут и выкладывать селфи по свистку? Не думаю, что мы его установим.

Правительство чем дальше, тем больше на другой планете живет.

Иван Денисов

Составил примерный график прогулок для горячо любимого мэра. Вот только не до конца определился с конечными точками маршрутов.

Получилось так.

Понедельник-пятница - Собянин идёт в ... (нужное вписать)

Суббота-воскресенье - Собянин идёт на .... (нужное опять же вписать).

Сергей Марков

Многие москвичи уже подозревают, что все ограничения на передвижение направлены на то, чтобы просто забрать деньги у москвичей и так компенсировать родным фирмам убыток от неполучения штрафов за неправильные парковки. За счет штрафов за выезд машины без пропуска. Недаром штраф за неправильную парковку и штраф за выезд авто без пропуска одинаковый в 5 тысяч рублей. Без сомнения рейтинг Собянина после эпидемии упадет. Ошибка с пропусками и толпы в метро и ненужный запрет на прогулки в парке сильно подорвут уважение к нему. А падение рейтинга мэра столицы будет иметь прямые и огромные политические последствия для всей страны. Потому что увеличит в будущем протестные выступления в столице. А москвичи, видя ошибки политики мэрии в отношении прогулок, уже сами вышли на прогулки. Прямо саботируя эти запреты. Все детские площадки просто захвачены родителями с детьми.

Патриотичные комментаторы пытаются разглядеть в действиях московских чиновников рациональное зерно.

Аркадий Кайданов

Кто только не глумится над Собяниным за разрешение гулять по графику!

Ну, реально фашистюга! Кто еще такое придумает?

А вот придумали! Про всю испанщину не знаю, но в Валенсии так уже пару недель. Не иначе Франко?

Или мы не Европа?

Дмитрий Михайлин

Почему-то никто не хочет понять довольно простую штуку.

Сейчас ситуация с короной такова, что людей надо выпускать и не выпускать одновременно. Выпускать - чтобы народ постепенно подцеплял заразу и вырабатывал иммунитет, благо абсолютное большинство этого даже не заметит, а места в больницах на всех тяжелых уже есть.

Не выпускать - чтобы не случилось гигантской вспышки, потому что коек для тяжелых хоть и много, но не бесконечно много. И дело даже не только в тяжелых - вся медицина работает на пределе ресурса. Ограничивать людей, просто чтобы не зайти на второй круг.

И в этой идиотской ситуации любые меры будут выглядеть по-идиотски. Собянин мог составить расписание - сегодня гулять могут блондины, завтра - шатены, послезавтра - брюнеты, а лысым нельзя садиться на скамейки. Или - сторонники окрошки на квасе гулять имеют право, а те, кто за кефир - пусть еще месяц сидят дома, ибо ренегаты.

Задача сейчас - поделить людей по любому принципу, просто чтобы в городе одновременно было в разы меньше народу, чем обычно. Чтобы заражались медленно, а не быстро.

Я как считал эту историю с пандемией подозрительной, так и считаю. Но, если принять логику происходящего, то ничего неожиданного в московском расписании прогулок нет.

Вот что меня не перестает удивлять - так это то, что они при гигантских ресурсах не умеют ясно объяснить людям свои действия, просто рассказать - что и почему происходит.

Говорят, пандемия показала цену реформам здравоохранения. Но не менее важно, что она обнаружила очень ограниченную дееспособность государства в смысле связей с обществом. Это тоже не неожиданно, но сейчас уже всем стало понятно, насколько это серьезная проблема.

А комментаторы либеральные уверены, что все эти "смягчения" вводятся ради Путина и его парадов.

Глеб Морев

Видно, что Собянин всеми конечностями упирается. А Путин подгоняет.

Дмитрий Гудков

На прогулку выходим по графику, не задерживаемся! Два раза в рабочие дни, один раз в выходной. Ещё руки за спину - и прямо как в спецприемнике.



– А вы в окно выглянуть не пробовали, для разнообразия? Или затонировали до полной непрозрачности? Никто не интересуется вашими графиками, разрешениями, запретами – вы с ними вызываете только две реакции: хохот и отвращение.



Пока парада с голосованием нет – всем сидеть по домам, как только обнуленцу захотелось почесать эго – так сразу, оказывается, можно. Одиночный пикет – в камеру на 15 суток. Тысячи на площади – ура узурпатору! Коронавирус вместе со здравым смыслом обращены в паническое бегство стройными колоннами «Армат».

Кстати, для справки: юбилейный парад на Красной площади в 15 году обошелся примерно в миллиард рублей. Это не считая последующего перекладывания асфальта по всему городу, где проехали танки.



У нас что, миллиардов девать некуда?! Вон, врачам дайте, малому бизнесу, гражданам, потерявшим работу. Но нет, организуем парад – ведь это последний шанс хоть куда-то спустить деньги.