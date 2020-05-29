На заключенного, который обратился к Путину, завели дело о клевете

В Красноярске полиция возбудила дело о клевете из-за видеообращения заключенного Михаила Голикова к президенту Владимиру Путину. В своем ролике под названием "Такого смелого обращения не было в истории современной России/осужденный Голиков М.В." он заявил о пытках и о том, что руководство Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) и МВД края фабрикуют против него уголовные дела - о вымогательстве и об угоне.



О возбуждении нового дела сообщил автор ютьюб-канала "Тюрьма-Life" Алексей Кузнецов, на которым был размещен ролик. По его словам, информацию о новом расследовании он узнал из ответа управления собственной безопасности ФСИН.

В феврале 2020 заключенный исправительного центра ИК-27 в Красноярске Михаил Голиков заявил, что его заставляли дать показания против начальника колонии, с которым пытался свести счеты его коллега по УФСИН. Когда осужденный отказался, его избили в служебной машине и отвезли в изолятор для нарушителей. А после того, как он пожаловался на избиение, на Голикова завели уголовное дело, которое он называет сфабрикованным. Позже СК предъявил трем сотрудниками ведомства обвинение в применении насилия.

В мае ФСИН сообщала, что Голиков пропал из больницы № 1 в городе Ачинск Красноярского края. Туда его поместили для лечения из колонии-поселения. Заключенного объявляли в розыск.