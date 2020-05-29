"Фанатично озабочен своим образом в медиа". "Медуза" - о пиаре Мишустина

Глава правительства России Михаил Мишустин "десять лет скрупулезно и неустанно работал над своим имиджем эффективного управленца", а также "фанатично озабочен своей репутацией и своим образом в медиа". Такие утверждения содержатся в расследовании "Медузы" о взаимоотношениях Мишустина и СМИ и формировании его пиарщиками имиджа премьера. На вопросы "Медузы" ответила и пресс-служба Мишустина.

Пиар и коронавирус

"Медуза" напомнила о недавней болезни Мишустина - он был госпитализирован с коронавирусной инфекцией. При этом никаких подробностей о его состоянии пресс-служба Мишустина не публиковала, а по сайту правительства можно было бы сделать вывод, будто бы он и вовсе не уходил на больничный. По словам близкого к Кремлю собеседника "Медузы", главе правительства "запретили рассказывать о своем состоянии кому-либо, кроме президента", но в самом правительстве утверждают, что такова была воля самого Мишустина — "поменьше говорить о болезни и не исчезать с радаров".

"Хорошо умеет себя продавать"

Мишустин "начал работать над своим имиджем", возглавив Федеральную налоговую службу в 2010 году. В частности, он поставил задачу всей пиар-команде ФНС искоренить представление о том, что ФНС — это силовое ведомство. Была разработана специальная пиар-кампания, которую возглавила журналист Лариса Катышева. ФНС даже запустила собственную программу на государственном телеканале "Россия 24". В пиаре работы налоговой службы и её главы начали участвовать знаменитости - от артистов до космонавтов. "Он обожает всем нравиться, он очень хорошо умеет себя продавать, он до самого президента смог себя продать" - утверждает о Мишустине один из собеседников "Медузы".

В статье упоминается и история с зятем Мишустина Александром Удодовым, который проходил по уголовному делу о незаконном возмещении НДС. Утверждается, что с антикризисным пиаром ФНС в то время помогал депутат Госдумы Леонид Левин, который впоследствии сблизился с Мишустиным и сейчас стал заместителем руководителя аппарата правительства. Ещё один важный участник пиар-команды Мишустина — Александр Грибов, заместитель генсека "Единой России" Андрея Турчака.

От третьего лица в разных изданиях

"Медуза" также анализирует реакцию Мишустина на расследования о его имуществе и связах с Удодовым, сделанные Алексеем Навальным и рядом СМИ после его назначения главой правительства. В частности, утверждается, что Мишустин лично редактировал письмо в защиту его репутации, опубликованное РБК, а автора статьи в "Коммерсанте", в которой утверждалось, что премьер накопил свои средства, будучи хорошим инвестором - Дмитрия Бутрина - связывают с Мишустиным дружеские отношения. "Решение таким образом ответить на обвинения — от третьего лица в разных изданиях, но не комментируя их лично, — принял сам Михаил Мишустин" - говорится в статье. При этом, как утверждается, пресс-служба премьера хотела разместить тот же текст в других деловых изданиях, но не не согласились.

"Яндекс" и телеграм

Утверждается также, что Мишустин использует для укрепления своего имиджа тесные связи с "Яндексом", что, в частности, выражается в том, что поисковая система скрывает негативные материалы о премьере. Также активная работа по продвижению имиджа премьера идёт и в анонимных телеграм-каналах, причём сам Мишустин регулярно читает телеграм. "Медуза" обратила внимание на то, что после публикации расследований о недвижимости семьи Мишустина многие ведущие телеграм-каналы их проигноировали, такой "блок", по мнению собеседников издания, мог стоить более миллиона долларов. Кроме того, вскоре после назначения Мишустина был закрыт канал "Футляр от виолончели", публиковавший "компромат" на чиновников. Доподлинно неизвестно, связано ли его закрытие с давлением со стороны главы правительства.

Ответ пресс-службы премьера

В пресс-службе Мишустина отвергли предположение, что он лично следит за публикациями о нём и мониторит статьи и телеграм-каналы, заявили, что пиарщики премьера не используют административный ресурс и деньги для продвижения его позитивного имиджа, что Мишустин не просил "Яндекс" скрывать материалы компрометирующего характера о нём и не давил на СМИ при помощи налоговых проверок.