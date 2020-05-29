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Лицом к событию

Галкин против Собянина, Соловьев против Навального, журналисты за своего

Коллаж

Все пикеты запрещены до появления вакцины?

Собянин если и разрешит ходить в пикеты, то только по графику домов. Пока нельзя никак. Журналистов задерживают. Навальный пытается объяснять, что человек, из-за которого начались акции протеста, пострадал за свою правозащиту. Соловьев объясняет, что человека посадили правильно. Галкин снимает ролик, что вообще творится маразм. Который мы обсуждаем в эфире. В студии депутат Сергей Митрохин, которого тоже задерживали на акции протеста. На связи другие участники этих акций. Ведет программу "Лицом к событию" Елена Рыковцева.

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