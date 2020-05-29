Пандемия не повлияла на нелегальный ввоз наркотиков в Европу

Пандемия COVID-19 нанесла урон нелегальному рынку наркотиков в Европе – но только на уровне доставки потребителям. Что касается нелегального ввоза наркотических средств в ЕС, то пандемия не оказала на него заметного влияния. Такой вывод содержится в опубликованном в пятницу докладе двух европейских организаций – Европола и Европейского центра мониторинга наркотиков.

Из-за карантина сократилась уличная торговля, зато расширились альтернативные пути добычи наркотических средств. "Потребители и дилеры все больше используют альтернативные возможности, включая соцсети и аппликации с кодировкой посланий, что позволяет проводить безналичный расчет и не вступать в физический контакт", – отмечается в опубликованном докладе.

Закрытые в связи с пандемией границы между европейскими странами не оказали заметного влияния на объёмы перевозимых грузов. Наиболее значительное сокращение нелегального ввоза наркотиков в европейские страны произошло только в связи с перерывом в авиасообщении. По данным авторов доклада, морским путём в Европу доставляется приблизительно столько же кокаина, сколько поступало в 2019 году. Потребление конопли тоже осталось на прежнем уровне.

Синтетические наркотики стали менее популярны из-за того, что нет ночной жизни, баров и клубов, нет увеселительных мероприятий.

В целом за время пандемии наркозависимые европейцы столкнулись с временными перебоями в доставке товара и возросшими ценами.