Президент США Дональд Трамп заявил в пятницу, что США прекращают финансирование Всемирной организации здравоохранения, поскольку, по его словам, "ВОЗ не смогла выполнить свою задачу по борьбе с коронавирусом, потому что эта глобальная организация находится под полным контролем Китая.



Трамп заявил, что китайские власти полностью проигнорировали свои обязательства и оказали давление на ВОЗ, чтобы она ввела весб мио в заблуждение по поводу обнаружения нового коронавируса.



Взнос США в бюджет ВОЗ составляет 450 миллионов долларов, в то время как взнос Китая - примерно 40 миллионов долларов, подчеркнул Трамп.



США - крупнейший источник финансирования ВОЗ, Ожидается, что решение Вашингтона выйти из ВОЗ сущестенно ослабит эту всемирную организацию. По словам Трампа, американская финансовая поддержка будет "перенаправлена" на решение других срочных мировых задач в области здравоохранения.