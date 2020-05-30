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В США протесты против насилия переросли в беспорядки

Protesters face off with police outside the White House in Washington, DC

В пятницу в нескольких городах США прошли акции протеста, причиной которых стала смерть чернокожего жителя Миннесоты Джорджа Флойда, арестованного в крупнейшем городе штата Миннеаполисе. Во многих случаях акции приняли насильственный характер, — передаёт "Голос Америки".

Губернатор штата Миннесота Тим Уолц ввёл комендатский час в соседних городах Миннеаполис и Сент-Пол, где беспорядки продолжаются уже несколько дней.

В Нью-Йорке произошло несколько столкновений протестующих с полицией, полицейских забрасывали бутылками, они применяли насилие против митингующих. 72 человека арестованы. Мэр Нью-Йорка Билл Де Блазио обратился к горожанам, напомнив о продолжающей эпидемии. Он призвал к мирным протестам.

В Вашингтоне протестующие подошли к Белому дому. Они бросали тяжёлые предметы в полицейских и сотрудников Секретной службы, заблокировавших здание.​

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