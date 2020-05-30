Число больных коронавирусной инфекцией в России растёт второй день подряд, после трёх дней сокращения, свидетельствует официальная статистика. За последние сутки в стране выявлены 8 952 инфицированных коронавирусом, 8 212 выздоровели, 181 человек умер.
Всего с начала эпидемии в стране заразились, по официальным данным, 396 575 человек. Прямо сейчас больны 224 551 человек. 167 469 человек выздоровели. 4 555 — умерли.
- В стране проведены, по официальным данным, больше 10 миллионов 300 тысяч тестов. Эксперты в области здравоохранения отмечают, что большая часть тестов должны уходить на контроль уже заболевших, в правительстве это отрицают и утверждают, что тестируются, в основном, новые пациенты.
- Во всем мире по состоянию на 30 мая, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заразились 5,9 миллиона человек, умерли 365 тысяч.
Новость дополняется
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.