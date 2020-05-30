Число больных коронавирусной инфекцией в России растёт второй день подряд, после трёх дней сокращения, свидетельствует официальная статистика. За последние сутки в стране выявлены 8 952 инфицированных коронавирусом, 8 212 выздоровели, 181 человек умер.

Всего с начала эпидемии в стране заразились, по официальным данным, 396 575 человек. Прямо сейчас больны 224 551 человек. 167 469 человек выздоровели. 4 555 — умерли.

В стране проведены, по официальным данным, больше 10 миллионов 300 тысяч тестов. Эксперты в области здравоохранения отмечают, что большая часть тестов должны уходить на контроль уже заболевших, в правительстве это отрицают и утверждают, что тестируются, в основном, новые пациенты.

Во всем мире по состоянию на 30 мая, по данным американского Университета Джонса Хопкинса, коронавирусной инфекцией заразились 5,9 миллиона человек, умерли 365 тысяч.

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