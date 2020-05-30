Госдепартамент США объявил о перехвате Мальтой груза ливийских динаров, отпечатанных российским Гознаком. Деньги на общую сумму, эквивалентную миллиарду ста миллионам долларов, предназначались неназванной "нелегальной параллельной организации", говорится в заявлении ведомства.

Россия с 2016 года печатает наличные для одного из участников гражданской войны в Ливии – правительства в Тобруке, – цитировал слова главы Центрального банка этого правительства в эфире местного телевидения портал The Libya Observer. Фактически оно контролируется генералом Ливийской национальной армии Халифой Хафтаром, в военной поддержке которого регулярно обвиняется Россия.

В заявлении Госдепартамента отмечается, что США признают единственным легитимным центральным банком Ливии тот, что контролируется международно признанным правительством в Триполи. Мальта раньше уже перехватывала напечатанные в России динары для правительства в Тобруке, тогда это объяснялось признанием страной только одной стороны конфликта в Ливии.