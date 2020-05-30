Умер рок-гитарист и продюсер Боб Кулик

Американский рок-гитарист и продюсер Боб Кулик умер на 71 году жизни. Он сотрудничал с популярными рок-группами KISS, W.A.S.P., Grand Funk Railroad и с Дайаной Росс, участвовал в записи альбома Лу Рида и спродюсировал получившую "Грэмми" запись группы Motörhead.

О смерти Боба сообщил в фейсбуке его младший брат Брюс Кулик, 12 лет игравший в KISS. "Я знаю, что он сейчас находится в мире, с моими родителями, и играет на гитаре так громко, насколько это возможно", — написал он, не уточнив обстоятетельства смерти.

Боб Кулик пробовался на роль гитариста в первый состав KISS, но вместо него взяли Эйса Фрейли. Позднее он участвовал в записи четырёх альбомов группы и в сольном альбоме вокалиста KISS Пола Стэнли.

За свою карьеру Кулик принял участие в 11 "золотых" записях KISS и Дайаны Росс.