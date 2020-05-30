Шаман Габышев "опасен для окружающих", решила врачебная комиссия

В Якутии врачебная комиссия психоневрологического диспансера выдала заключение об опасности шамана Александра Габышева для себя и окружающих. В прошлом году он отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина". Как сообщил корреспонденту Сибирь.Реалии координатор "Правозащиты Открытки" Алексей Прянишников, в понедельник 1 июня медики намерены обратиться с иском в суд о его недобровольной госпитализации.



Собеседник издания заявил, что 29 мая, сразу после подачи якутским шаманом заявления об отказе от дальнейшей госпитализации на имя главного врача местного психоневрологического диспансера, из врачей диспансера была сформирована комиссия, которая в ускоренном порядке выдала заключение об опасности Габышева для себя и окружающих.



Прянишников отметил, что главный врач диспансера начала активные действия спустя почти три недели с момента помещения Габышева в стационар. При этом Кодекс административного производства России отводит всего 48 часов для подачи иска в суд. По сути этот срок истек 14 мая. Правозащитник впервые за долгое время смог связаться с самим Александром Габышевым.

28 мая адвокат шамана Александра Габышева Ольга Тимофеева подала иск в Якутский городской суд с требованием признать его принудительную госпитализацию незаконной. В иске также содержится требование освободить Габышева. По её словам, 12 мая шаман был задержан без каких-либо законных оснований, поэтому его принудительное заключение в обсерватор Якутского республиканского психоневрологического диспансера незаконно. "Госпитализацию провели с грубыми нарушениями закона "О психиатрической помощи", - сообщила Тимофеева. Судебное заседание по этому иску назначено на 3 июня.



Ранее юристы, помогающие якутскому шаману Александру Габышеву, также из-за его незаконной принудительной госпитализации подали иск в Европейский суд по правам человека.