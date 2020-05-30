Генпрокурор США Барр заявил, что протесты "захвачены радикалами"

Генеральный прокурор США Уильям Барр заявил в субботу, что "сторонние радикалы и агитаторы" захватили контроль над протестными манифестациями в американских городах, поводом для которых стала гибель афроамериканца Джорджа Флойда при его задержании полицейскими в Миннеаполисе 25 мая.

Группы сторонних радикалов и агитаторов используют ситуацию, чтобы преследовать свои собственные интересы, связанные с насилием, - сказал Барр. Пересечение границы штатов или использование федеральных объектов для подстрекательства к насильственным беспорядкам или участия в них является федеральным преступлением, и США будут применять эти законы, подчеркнул генпрокурор, его слова приводит "Голос Америки"

Президент Дональд Трамп, комментируя в субботу акцию протеста, которая была устроена перед Белым домом предыдущей ночью, заявил, что если бы протестующие проникли на территорию Белого дома, то были бы встречены "самыми злобными собаками", и охрана применила бы против нарушителей "самое грозное оружие", цитирует "Голос Америки" высказывание президента Трампа. Мэр Вашингтона, демократ Мюриэль Баузер, ответила Трампу в своем "Твиттере", что в Вашингтоне "нет злобных собак и грозного оружия".

Смерть 46-летнего Джорджа Флойда вызвала демонстрации, которые в отдельных случаях переросли в беспорядки, по всей стране.

В двух городах штата Миннесота - Миннеаполисе и Сент-Поле - введён комендантский час с 20 часов до 6 часов. Он действует с пятницы 29 мая до утра воскресенья.

Губернатор штата Тим Уолц призвал жителей оставаться дома, предупредив, что выход на улицу может оказаться "опасным".