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Илон Маск - Дмитрию Рогозину: "Батут работает"

Основатель корпорации SpaceX Илон Маск после первого успешного пилотируемого запуска космического корабля “Крю Дрэгон”с космодрома на мысе Канаверал во Флориде напомнил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину о его давнем высказывании.

На пресс-конференции после запуска – первого пилотируемого пуска космического корабля, проведённого Соединёнными Штатами с 2011 года после завершения полётов челноков "Спейс шаттл" – директора НАСА Джеймса Брайденстайна и Илона Маска спросили, получили ли они какое-либо сообщение от коллег из России. Брайденстайн ответил, что видел заявление Рогозина с поздравлениями и отметил, что "они верят в сотрудничество, и я думаю, оно останется крепким".

После этого Маск сказал: "Батут работает" - и рассмеялся, как и глава НАСА, Маск добавил: "Это внутренняя шутка".

Высказывание Рогозина, о котором вспомнил Маск, было сделано в 2014 году. Тогда Рогозин - после того, как США ввели против России санкции в ответ на аннексию Крыма - написал в твиттере, что Россия в ответ может отказаться доставлять американских астронавтов на МКС, а для попадания на станцию посоветовал им в таком случае воспользоваться батутом.

Американские астронавты, однако, продолжали пользоваться российскими кораблями "Союз".

Запуск "Крю Дрэгон" с двумя американскими астронавтами на борту - итоговая проверкой технологий SpaceX, и если она завершится успешно, полеты "Крю Дрэгона" к МКС станут регулярными, и, следовательно, американские астронавты перестанут нуждаться в "Союзах".

Ракета "Фалькон 9" с космическим кораблём стартовала 30 мая в 15.22 по местному времени (22.22 мск) стартовала ракета Falcon 9 компании SpaceX. Первая ступень ракеты успешно вернулась обратно – её посадили на плавучую платформу в Атлантическом океане. Стыковка корабля, выведенного на орбиту, с МКС должна состояться сегодня. За полётом можно следить здесь:

На запуске присутствовали президент США Дональд Трамп и вице-президент Майк Пенс. Выступая после запуска, Трамп заявил, что Америка должна во всём быть первой - и в космосе, и на Земле. По словам Трампа, Соединённые Штаты готовы вернуться на Луну, основать там постоянную базу и начать подготовку к пилотируемому полёту на Марс. "Первой женщиной на Луне будет американка" - пообещал Трамп.

И президент, и вице-президент затронули тему беспорядков, которые происходят в эти дни в различных городах США в связи с гибелью в Миннеаполисе афроамериканца Джорджа Флойда, задержанного полицией. Трамп выразил надежду, что успешный запуск космического корабля вдохновит всех американцев после пережитых трагедий.

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