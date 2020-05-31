Из-за паводка размыло участок железной дороги Москва-Мурманск

В Мурманской области участок железной дороги между станциями Выходной и Кола закрыли из-за повреждения железнодорожного моста. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьской железной дороги. В местном МЧС уточнили, что вода в реке Кола во время паводка подмыла насыпь опоры железнодорожного моста. На месте аварии снимут два пролёта моста и заменят их новыми, их составные части отправлены на поездах из Южного и Приволжского федеральных округов.

Движение перекрыто на магистрали Москва-Мурманск, мост находится на юге города Мурманска. Пассажиров трёх поездов, которые направлялись в Мурманск, Москву и Петербург, доставили до пункта назначения автобусами. По данным местной администрации, всего было перевезено более 650 человек, пишет "СеверПост".​ Сообщается, что составы до восстановления моста (ориентировочно до 7 июня) будут формироваться на станции Выходной, которая будет и конечным пунктом поездов с юга.

"Выражаем большое спасибо рабочим с Выходного, которые разрешили пассажирам 15 поезда согреться у себя в раздевалке. Поезда мы ждали 2 часа. Многие одеты по-летнему, многие с детьми. На улице очень холодно. Сейчас в поезде, но пока стоим, но хотя бы есть тепло. - пишет Анастасия Чайчук в группе "Вконтакте", запись цитирует Север.Реалии. - От руководства вокзала никакой организации, автобусов многие не дождались, брали такси, все без масок, замерзшие и сели в поезд, который пришёл с Питера. О какой дезинфекции можно говорить? Кто едет завтра одевайтесь теплее и будьте готовы ко всему".

Капитальный ремонт моста через реку Кола на 1436 километре линии Санкт-Петербург - Мурманск проводила компания "Мостоотряд-47" в 2014 году. В официальном пресс-релизе компании говорится, что во время капремонт специалисты усилили опоры и заменили 4 пролёта.