"Крю Дрэгон" пристыковался к МКС. Видеотрансляция

Космический корабль "Крю Дрэгон" с двумя американскими астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станциий. За событиями на орбите можно следить здесь:

Космическая ракета "Фалькон-9" с кораблём "Крю Дрэгон" стартовала с космодрома во Флориде накануне. Это первый пилотируемый полёт космического корабля, разработанного корпорацией SpaceX Илона Маска.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин направил поздравление директору NASA Джиму Брайденстайну с успешным запуском "Крю Дрэгон":

"Уже можно поздравить вас с успешным запуском и стыковкой. Браво! Знаю, как волновались вы о том, чтобы это крупнейшее событие стало успешным. Желаю всей команде НАСА успешно провести обновление национальной транспортной системы", написал Дмитрий Рогозин в Твиттере.