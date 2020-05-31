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"Крю Дрэгон" пристыковался к МКС. Видеотрансляция

Старт ракеты "Фалькон-9" с кораблем "Крю Дрэгон"

Космический корабль "Крю Дрэгон" с двумя американскими астронавтами на борту пристыковался к Международной космической станциий. За событиями на орбите можно следить здесь:

Космическая ракета "Фалькон-9" с кораблём "Крю Дрэгон" стартовала с космодрома во Флориде накануне. Это первый пилотируемый полёт космического корабля, разработанного корпорацией SpaceX Илона Маска.

Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин направил поздравление директору NASA Джиму Брайденстайну с успешным запуском "Крю Дрэгон":

"Уже можно поздравить вас с успешным запуском и стыковкой. Браво! Знаю, как волновались вы о том, чтобы это крупнейшее событие стало успешным. Желаю всей команде НАСА успешно провести обновление национальной транспортной системы", написал Дмитрий Рогозин в Твиттере.

  • Сближение с МКС началось примерно за два часа до стыковки, которая состоялась с опережением графика в 10:16 по времени Восточного побережья США (17:16 мск), сообщил ТАСС.
  • В отличие от грузовой версии кораблей Dragon, которые после сближения с МКС захватывал дистанционный манипулятор, Crew Dragon осуществлял стыковку в автоматическом режиме.
  • Примерно за 40 минут до намеченного времени стыковки астронавты смогли опробовать ручную систему управления кораблем.

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