Вновь открыта площадь перед собором Парижской Богоматери

Парижские власти частично открыли площадь перед собором Парижской Богоматери. Она была закрыта из-за угрозы отравления свинцом, который расплавился во время пожара в Нотр-Даме.



Впервые об угрозе заражения парижских улиц свинцом после крупного пожара в соборе Нотр-Дам заговорили в июле 2019 года. Около 300 тонн свинца, содержавшегося в отделке крыши и шпиля, расплавились при пожаре. Из-за этого были прекращены на месяц все реставрационные работы и перекрыты улицы вокруг собора.



Повышенная концентрация свинца была зарегистрирована в строениях, находящихся вблизи собора, и, в частности, в школах.



Перед открытим площади парижская мэрия подробно отчиталась перед горожанами о результатах очистных работ на прилегающей территории, сообщает "Международное французское радио". Брусчатка была обработана чистящим средством, 40-сантиметровый слой почвы вокруг площади был заменён.



Несмотря на всю проведённую работу, подойти вплотную к собору, по-прежнему нельзя. Треть территории площади остаётся за ограждением - в связи с реставрационными работами.



Подойти вплотную к фасаду собору после 31 мая по-прежнему не получится: треть площади оставят за забором для продолжения реставрационных работ.

Реконструкция Нотр-Дама должна завершиться к 2024 году, когда в Париже пройдут Олимпийские игры. Официально о переносе сроков восстановления собора не сообщали, хотя реставрация прерывалась несколько раз из-за угрозы заражения свинцом и пандемии коронавируса.