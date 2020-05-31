Умер Христо Явашев, художник, упаковавший Рейхстаг

В Нью-Йорке умер Христо Явашев, известный своими крупными оригинальными проектами - упаковкой природных и архитектурных объектов. Среди его самых известных произведений - участок австралийского побережья длиной в два с половиной километра (конец 1960-х), мост Пон-Нёф в Париже (1985), здание Рейхстага в Берлине (1995).

Христо Явашев родился в Болгарии, в городе Габрово в 1935 году. В 1957-м эмигрировал. Приехал в Прагу, откуда уехал в Вену, затем Женеву, чтобы 1958 году поселиться в Париже, где встретил свою будущую жену Жан-Клод. Оказалось, что оба родились в одном и том же году, в один и тот же день. В скоре они поженились, а в 1964 году обосновались в Нью-Йорке.



Всю дальнейшую жизнь они творили вместе и подписывали свои произведения: "Христо и Жан-Клод". С 2009 года, после смерти жены, Христо продолжал работать один. Среди его планов была упаковка Триумфальной арки в Париже, было назначено и время осуществелния этого проекта - осень 2021 года. А на осень 2020-го была запланирована выставка в парижском Центре Помпиду.