"Великий день космонавтики. Чёрный день для Роскосмоса"

В субботу 30 мая с мыса Канаверал стартовал первый частный космический корабль с людьми на борту - Crew Dragon компании SpaceX Илона Маска. Crew Dragon нёс к Международной космической станции двух астронавтов НАСА. Впервые с 2011 года американские астронавты летели в космос на американском космическом корабле. Одним из участников этого поледнего перед 9-летним перерывом полёта был Даг Хёрли. В воскресенье, когда корабль успешно пристыковался к космической станции, Хёрли снова вернулся на МКС уже капитаном Crew Dragon.

Кирилл Шулика

Давно я не слышал знакомые с детства из программы "Время" слова "мыс Канаверал".

Девять лет американцы не запускали космонавтов на своих космических кораблях. Crew Dragon компании SpaceX летит к МКС с астронавтами Дагласом Хёрли и Робертом Бенкеном на борту.

Ну и хорошо это еще потому, что будущее космоса, несмотря на все проблемы, это Илон Маск, а не Дмитрий Рогозин. То есть частный космос уже становится данностью.

Карина Кокрел-Фере

Новая эра в американском освоении космоса. Впервые в истории человечества астронавтов направило в космос частное предприятие. Это только начало. И это красиво, очень красиво!))

Михаил Шульман

посмотрели старт Dragon-Х на Ютьюбе: я притащил детей, объяснил кому как, что происходит, все сгрудились вокруг телевизора и читали обратный счет - и вот пошла, пошла! в белой пене! на огненном столбе! закричали ура. Когда вспыхнула картинка с первой ступенью, стоящей на лапках посреди желтого круга, Муся захлопала и спросила, почему мы не хлопаем? мы устыдились и все впятером захлопали. Чувство, что это было что-то и наше тоже, как если бы на стадионе взял перекладину брат. Предвкушение запаха человечества - этим и затягивает сердце фантастика. Конечно, потом функционер НАСА, в красных пятнах волнения, рассказывал положенное, что наконец Америка вернула себе лидерство, что ракета сделана в Америке, взлетела на американском топливе, что нынешняя администрация во всем помогала и т.п., но что, жалко разрешить пятиминутку их любви к себе, за такую радость нам всем? Не жалко. Показали спину троих, один плотный с рыжим вихром - смотрели с трибуны, принимали парад Ракеты - одной, но ушедшей в небеса - не сотни змеиных оболочек, стоя на гробнице. Если сейчас вы это мы, то мы с вами. Так чувствую.

Евгения Альбац

Это поразительно, как это сочетается в США: расовые убийства и расовые протесты и первый старт частной ракеты c астронавтами на борту !!! Dragon идет к Международной космической станции, а третья ступень вернулась на Землю и будет использована еще раз. Космос становится чуть-чуть гражданским.

Василий Гатов

Удивительно, все-таки, как SpaceX и лично Маск смогли вдохнуть жизнь в космонавтику

Роман Попков

Мое поколение, родившееся в конце 70-х – начале 80-х, выросло на книгах и фильмах о космической экспансии. От Кира Булычева и Ивана Ефремова в детстве – до «Звездных войн» и прочих величественных космических опер в молодости. И, вместе с тем, наши молодые годы – время застоя, стагнации людей в космосе

Мы не застали ни полета Гагарина, ни триумфа программы «Аполлон», ни высадок на Луну. И сейчас происходит первое значимое космическое событие в нашей жизни – полет корабля с астронавтами, построенного частной компанией. Напомню, что у великого Айзека Азимова в его истории будущего покорение Галактики Землей начинается именно когда космос стал ареной частной инициативы.

И да, важное. С какими бы трудностями не сталкивались сейчас США (всякие бандиты и погромщики на улицах), именно Америка остается авангардом человечества. Вам это может нравиться, может не нравиться, но это так. Свобода творчества и частная инициатива – условие для успешной экспансии личности, нации, человечества. Страны с порабощенным населением космос не покорят.

Катерина Гордеева

Всегда очень симпатично, когда что-то-исторически-важное делается не на сложных щах, а внешне как бы легко (понятно, что внутри куча труда). Вчера @spacex таки отправила в космос 💫🚀 свой очень красивый и первый в мире частный коммерческий космолёт #crewdragon . Трансляция запуска была крутая (в первый раз, когда не полетели, тоже). Мне дико нравится, как все выглядит: олдскульная надпись @nasa на борту, модные космические костюмы у парней как бы из будущего. Но вот милая деталь: вместе с астронавтами Дугласом Херли @astro.doug и Робертом Бенкеном третьим в ряду сидел мелкий плюшевый динозавр 🦕 Обычный такой #spacedino из сетевого магазина игрушек. Потом, разумеется, выяснилось, что Space Dino — не просто милота, а детектор невесомости, а разгонный блок (самая дорогая часть ракеты) сел обратно на платформу так круто, как я в жизни задом не запаркую машину. Платформа, что ждала его называется Of Course I Still Love You❤️ Вот правда, все по-настоящему великие вещи не нуждаются в поддержке гримасой звериной серьезности, а очевидны и так

Александр Шипилов

Я верю, друзья, караваны ракет,

Помчат нас вперед от звезды до звезды...

На пыльных тропинках далеких планет,

Останутся наши следы!

Российское телевидение вело трансляцию запуска.

На пресс-конференции после успешного старта Маск припомнил главе Роскосмоса Дмитрию Рогозину батут, на котором тот посоветовал американцам запускать своих астронавтов в космос после введения санкций в 2014 году.

Рогозин в этот день стал объектом шуток не только для Маска, но и для многих в России - как и состояние подведомственной ему российской космонавтики.

Максим Тихонов

Вчера акробаты зеленого экрана, виртуозы компьютерных спецэффектов, гиены Голливуда нагло одурачили человечество, показав - да, безупречно нарисованный - но при этом насквозь фальшивый запуск ракет хваленого Маска.

Ничего, человечество скоро поймет, что верить можно только российскому космическому гению. Просто потому, что у нас и спецэффекты тоже никто не умеет рисовать.

Джеймс ФХ

Если бы Илон Маск родился в России, он сейчас еще бы мотал первый срок за Paypal



Леонид Швец

Это ж можно было какую хату в Лондоне купить и поместье на Золотом берегу, и гору кокса, а он бабло в космос гатит, сученок.

Константин Колачев

В 1990 году сопредседатель клуба молодых политиков спросил сопредседателя клуба молодых политиков: "Дима, у тебя есть мечта?" Дима ответил: "Да, Костя, стать министром иностранных дел". Дима в итоге возглавил Роскосмос. Костя стал фэйсбучным политологом, диванным экспертом и политическим консультантом в отсутствие политики. Но сегодня Костя сочувствует Диме.

Максим Дбар

Занимательный факт. Загородный участок Рогозина в элитном районе Подмосковья равен по площади платформе для посадки отработанных ступеней SpaceX. Совпадение? Не думаю!

Юрий Альберт

А кстати, что теперь будет с русским космизмом?

Город Глуповъ

Ой, как славно всё получилась! И как быстро все сориентировались!

Космонавты РФ могут в будущем использовать корабли компании SpaceX для полетов к МКС, заявил пресс-секретарь «Роскосмоса».

А Дмитрий Олегович тогда сможет не размениваться на всякие мелочи, а будет заниматься проектами, подобающими масштабам его личности, - созданием пилотируемых межгалактических граввицап. И защищать родную планету от вторжения пришельцев.

Алекс Григорьев

Стоит у трона очень много

Чубайсов, Грефов, Дерипаск

Но нету среди них такого,

Как Маск

Александр Кайданов

Все-таки этот Маск очень какой-то непродуманный чувак.

Двинул залепуху, что давешним запуском может гордиться все человечество!

Не Америка, а человечество!

И президента не поблагодарил за исключительное внимание, уделяемое проекту.

У нас бы такой идеологический лошара никогда не попал бы в предвыборные списки "Единой России"

Но нашлись у Рогозина и защитники, иногда довольно неожиданные.

Владимир Милов

Да, вот по поводу очень распространенного комментария сегодня - что США теперь больше не зависят от российских пилотируемых пусков и типа "Америка обогнала Россию".

Значит, запомните, котятушки, простую вещь. Будущее не только в освоении космоса, но и во всех других сферах высоких технологий лежит в сфере глубокой международной кооперации. Где все должны участвовать. Это - не чемпионат по хоккею с кирпичом. Избавляйтесь от трайбалистского мышления "племя тутси обогнало племя хуютси".

Нам нужно как можно скорее это понять, и включиться в цивилизованное международное разделение труда и кооперацию. Вместо того чтобы строить стены. Mr. Gorbachev, Tear Down This Wall

Егор Холмогоров

Объясните пожалуйста, почему все радуются как величайшему успеху нации некогда летавшей на Луну тот факт, что она наконец-то закрыла дыру и впервые за 15 лет научилась отправлять пилотируемые объекты на околоземную орбиту? Американцы свалились в яму со своего уровня, а теперь едва показалась макушка и уже все пляшут и бьют в тамтамы, истерический приступ патриотизма заграницы.

Нет, конечно, когда ходячий под себя паралитик впервые за два года отчетливо говорит "Писька у киски" - это тоже радость. Но делать отсюда умозаключение, что он сейчас встанет и порвет всех - немного поспешно.

Алексей Лапшин

Спуститесь с небес на землю. Что собственно произошло? Соединённые Штаты вернулись к пилотируемой космонавтике, от которой вынуждены были отказаться девять лет назад. То есть, просто возвратились на свои старые позиции на новом витке. Еще один эпизод в давно зашедшей в тупик космической одиссее человечества. Событие важное для престижа США, но это вовсе не какой-то прорыв, и, тем более, не открытие "новой эры", как надрывается пропаганда. Нам говорят, что это первый в истории частный пилотируемый запуск в космос, но это имеет отношение к экономике, политике, а не науке. К тому же "частным" SpaceX является достаточно условно. В проекты Илона Маска американским государством вложены миллиарды долларов и это широко известно. Так что реклама запуска как частного - тоже пропаганда. Не берусь судить об инженерных талантах Маска, но его медийный образ - чистейший продукт поп- культуры для масс. Гениальный изобретатель и предприниматель исключительно своим трудом и талантом заработавший миллиарды и мечтающий лишь о том, как осчастливить человечество. Эдакий образцово-показательный ударник капиталистического труда. Детский сад для взрослых.

В России определённая политизированная публика в восторге от того, что Маск "утёр нос" Рогозину. Российская космонавтика находится в кризисе во многом именно из-за коммерциализации и отказа от действительно больших проектов. Деятельность Дмитрия Рогозина на посту главы Роскосмоса - вообще отдельная тема для разбирательства. Однако восторги публики по поводу того, как Маск "уделал" Рогозина, в данном контексте ужасно инфантильны.

Павел Пряников

Миллениалы сегодня открыли для себя запуск человека в космос.

Александр Павлов

В связи с запуском Дракона Маска хочу отметить 2 нюанса важных, о которых никто не говорит:

1. космос у американцев и у нас разный ибо используются разные системы отсчетов и астрономические координаты. Поэтому можно смело говорить, что маскова поделка летала в другой космос. Это не шутка и не сарказм.

2. все рассуждения на уровне статей в Эквайер или МК - дилетанская хрень. Себестоимость полета этого счастья не может быть сильно меньше себестоимости полета многразового корабля ввиду прохождения через ионосферу с большой скоростью. Для тех, кто не в танке, поясню (на уровне своего понимания, для чего достаточно школьной программы), что у земли есть окромя магнитного поля (которое ныне по политическим причинам мигрирует) еще и электростатическое, основной характеристикой которого в разрезе интересующем нас является градиент напряженности. При движении корабля в нем в обратку постоянно меняется соответственно разница потенциалов на проводящих частях. Электрические моменты там гигантские, что вызывает очень быстрое электростарение проводников.

По факту, после каждого запуска все это счастье требует обязательной замены электроники и доскональной ревизии несущих частей с заменой заклепок как минимум, что несильно отличается вообще-то от постройки другой консервной банки.

Это нихрена не новость, известна со времен еще остатков здравомыслия, когда запускать пытались Шаттлы и Буран. Потом на смену остаткам здравомыслия пришел голый пиар и рассуждения дилетантов в категориях фондового рынка.

И это для проекта очень хорошо - так как за пафосным пиаром "триумфа" какую-то никому не нужную физику можно забыть, а реальные расходы на перезапуск просто спрятать, ибо.... см. индексы акций детища этого. Картинки в инстаграмме есть? Есть! Видео в ютубе есть? Есть! Большего и не требуется. Ну можно еще и космических туристов повозить.

п.с. верить в космос - не самая умная затея на плоской земле. Всем известно, что это облако инертного газа внутри полой каменной сферы.

Сергей Марков

Вижу, что про Илона Маска у нас раскудахтались просто как куры без мозгов. Те, кто и так всегда против России, празднуют победу американской частной космонавитики над российской государственной. Целуют куда не надо Маска и проклинают Рогозина. Но про космос лучше рассуждать, включив сначала мозги.

Американцы просто в космонавтике наконец догнали Россию от которой они отставали десять лет. Десять лет американцы летали на российских ракетах. Платили нам деньги. Это было в конце концов унизительно для США - вводить санкции против России и пользоваться российскими ракетами, потому что 10 лет никак не могли создать хорошие свои. Ну наконец создали. Молодцы, подтвердили, что США тоже космическая держава.

Илон Маск частная компания? Да, но программа государственная и деньги государственные. Более 7 млрд долларов. Это просто особенность американской экономики - даже крупнейшие государственные проекты в военной области реализуются через крупные частные корпорации. У них ядерные бомбардировщики тоже делаются все на частных заводах, но тоже на государственные деньги. Все через бизнес. У этого есть плюсы. Но есть и минусы, - например, сверхсмертность от ковид-19 в США во многом из-за того, что медицина в США развивается по бизнес модели. Сейчас в США огромные требования больше роли государства во всем.

Россия? Мы общепризнанно одна из великих космических держав. Но сильно ударили по своей космической промышленности в проклятые 90е годы. И в трудные годы восстановления страны в 00е тоже деньги шли не на высокие технологии, а на то, чтобы народ получше зажил после разрушения страны в 90е. Чтобы вы ездили в Анталию, Таиланд и купили себе пару авто на семью. При этом ругают Путина и Рогозина и хвалят Маска именно те, кто готов опять ввергнуть Россию в проклятые 90е годы. Чтобы добить всю нашу космонавтику.

Илон Маск молодец. А нам надо вкладывать огромные миллиарды в государственные программы высокотехнологической экономики. Как это делают американцы. И железной рукой, именно по американски, подавить всю эту партию предателей России и любителей 90х, которая нахваливает Маска. Потому что именно эти предатели, - любители Маска, ненавистники России и сторонники "невидимой руки рынка", противники государства в экономике и не дают нам реализовывать наши собственные программы развития высокотехнологичных отраслей. То есть именно те, кто хвалит Маска и мешают нам развивать нашу космонавтику и технологии.

Меньше кудахтать о частном бизнесе и больше строить свои ракеты, свой биомед, свои соцсети. И делать все это в крупных государственных проектах, - в этом путь прогресса России.

Но у Маска нашлось куда больше сторонников, чем у Рогозина.

Александр Рыклин

Все-таки, мне кажется, людям надо иногда говорить, что они - ушлепки... Вот, те, кто сегодня пишут - "Ну, запустили они эту железяку... И чо?" - они все ушлепки... Возможно, кстати, они шли к этому разными путями...

Наталья Осипова

А я понимаю нашу нервозность по поводу американского запуска. «Подумаешь, только догнали нас!». Нет, тревожно.

Мы волнуемся за себя.

У нас-то прорывов масштабных нет. А если есть, то мы понятия не имеем об этом. Или не доверяем информации о чем-то прорывном. Наш социальный и медийный фон - депрессия, постоянные неудачи, кризисы, катаклизмы, падающий рубль, агрессия, санкции, неисполнение обязательств, срывы, провалы, воровство. Эффект усиливает бодро врущий телевизор, как в позднем СССР, уже накренившемся над пропастью - когда дорогой Генеральный секретарь Политбюро - об одном, а жизнь - совсем о другом. И ни одной точки пересечения.

Виталий Егоров

Многие думают, что сегодня Америка догнала Россию в пилотируемой космонавтике. На самом деле сегодня наша космонавтика отстала на 10 лет. Дело здесь не в модном белом корабле, стильных скафандрах с резиновыми сапогами и тачскрине на пульте управления. Даже ноги на ракете ни при чем. Дело в другом корабле и другой ракете.

Межпланетный космический корабль Orion уже практически готов к полету до Луны, беспилотному, но технически это завершенное изделие. Следующий в серии — пилотируемый, уже производится по готовым чертежам. Сверхтяжелая ракета SLS готовится к испытаниям блока двигателей первой ступени, который покажет готовность ракеты к покорению лунной орбиты. Сверхтяжелая ракета Falcon Heavy уже летает.

Наш ПТК НП/"Федерация"/"Орел" сейчас в том состоянии в каком Orion был десять лет назад. Испытательный полет нашего нового корабля, который обещают в 2023 году, Orion совершил в 2014-м. Сверхтяжелая ракета "Дон"/"Енисей" там же где была SLS 10 лет назад. А учитывая курс нефти и последствия неудачно съеденной в Китае летучей мыши вряд ли наша экономика позволит Роскосмосу воплотить эти проекты в железе даже за 10 лет.

Сегодня Россия в космосе стала третьей. Готовимся разделить это место с Индией. Про автоматические межпланетные станции даже вспоминать не хочется...

Единственное решение — международное сотрудничество. Миру наша космонавтика нужна больше чем нам самим. Если нам нужен космос, то другого пути просто нет!

Кирилл Шулика

Разговоры о том, что Илон Маск использует в своей космической программе государственные ресурсы, очень четко показывают разделение на "мы" и "они" и не только в космосе.

"Они" дают государственные ресурсы и деньги в частное управление. "Мы" делаем ровно наоборот - все забираем у частников и отдаем в государственное управление. Прямо начиная с ЮКОСа и далее. Поэтому только у нас возможна ситуация, когда самые главные новости о строительстве космодрома приходят из Следственного комитета и судов.

Владислав Юсупов

Ровно с таким же интересом, с каким я взирал на старт «Дракона», я бы наблюдал за запуском какой-нибудь новинки от Роскосмоса — будь то новый челнок или телескоп.

Интерес к творению Маска по большому счету обусловлен не тем, что он таким образом «нагадил Рогозину в тапки», а банально по той причине, что довольно давно ничего нового в этой отрасли не было.

Да, вне всякого сомнения, люди летают в космос больше полувека, но то, что произошло в эти дни — абсолютно иной уровень. И безусловно, Маск изменит отрасль так же, как в своё время Джобс с айфоном, который «не умел ничего, чего не умели смартфоны до него».

Старт «Дракона» вызвал у меня смешанные чувства: с одной стороны я безумно рад тому факту, что человечество благодаря безумным мечтателям, коим и является Илон, все таки движется вперёд, а с другой стороны я раздосадован, что мечты Королёва и Гагарина как-то по будничному отправлены в утиль.

К тому же, заявлять права на достижения советской космонавтики Роскосмосу не стоит — это как минимум некорректно.

К тому же я раздосадован и тем, что никаких предпосылок «догнать и перегнать этого афериста» у России попросту нет. Всё, что нам осталось: обсуждать дизайн сапогов астронавтов и их шлемы.

Жаль, что мы вылетаем из космической гонки. И хорошо, что в эту самую гонку вновь включились мечтатели.

Даёшь Марс, Илон!

Эль Мюрид

Сугубо психологически запуск "Дракона" Маска к МКС воспринято как поражение "Роскосмоса" и лично его главы Рогозина. Это, безусловно, не так. Маск - отдельно, Роскосмос - отдельно. Удачи или неудачи одного вообще никак не связаны и не соприкасаются с другим.

Но чисто психологически картина, конечно, иная, и причина этому вполне известна - длинный язык Рогозина, который мелет впереди любой мысли. В Рогозиным на этом поле может соревноваться, пожалуй, только Медведев. Того тоже несет по кочкам - будь здоров. Рогозин сам устроил непонятное соревнование с Маском, причем со своей стороны сделал, конечно, микроскопически мало по сравнению с соперником.

Критиковать Рогозина на самом деле нет ни малейшего смысла. Человек просто не на своем месте, вменять ему профессиональные промахи по причине полной профнепригодности к этой работе некорректно. Базовое журналистское образование, экономический факультет университета марксизма-ленинизма, кандидатская диссертация «Русский вопрос и его влияние на национальную и международную безопасность». Карьерный рост тоже примерно такой же. Перед нами классический замполит из анекдота - "вам хорошо, вы рот закрыли - рабочее место убрано". К нему вопросов нет. Вопросы есть к тому, кто назначил его на нынешнюю должность. К Путину, по всей видимости, а к кому еще? Логика в данном решении если и есть, то к профессиональной и отраслевой тематике никакого отношения не имеющая.

В Союзе непрофильные руководители были не редкость - тот же Берия руководил атомным проектом, не будучи специалистом в этой области, во всяком случае, до назначения. Но само назначение было вполне логичным, так как Берия обладал уникальным организаторским талантом и вполне системной способностью вникать в неизвестный ему предмет. Организаторские способности позволяют собрать команду и дать ей в руки полномочия, позволяют поставить команде правильную задачу и выработать верные критерии оценки ее выполнения. А способность к обучению позволяет хотя бы рамочно, но оценивать результаты деятельности если не в деталях, то в контрольных точках. Оценить Берия как руководителя, можно по результату. Атомный проект в Союзе "выстрелил".

В России Путина подбор кадров происходит по какому-то иному принципу. Рогозин, во всяком случае, себя точно не проявил организатором - ему просто негде было проявлять такой талант. Да и не похоже, что он у него вообще есть.

Но это не проблема Рогозина, это проблема его руководства, которое неспособно к подбору соответствующих задаче кадров. Либо развитие страны и отраслей экономики к задачам руководства не относится. И оно подбирает кадры, исходя из каких-то совершенно иных критериев. Скажем, руководство Газпрома обогащает кооператив "Озеро" чудовищными по суммам подрядами. Отрасль от этого уходит в штопор, но обогащение - наоборот, пробивает все перекрытия стремительным движением вверх. Так что вывод из кадровой политики Путина однозначен: либо кадры не умеют подбирать, либо задачи ставятся совершенно иные. Что хуже, даже трудно сказать.

К Рогозину, конечно, есть претензия, но только одна. Он-то сам мог понять, где он и где космос. Одно дело громыхать в штаб-квартире НАТО, сверяясь с полученной из Москвы инструкцией, другое - вникать в одну из самых технологичных отраслей (даже после того, что с ней сделали предшественники). Но если перед Рогозиным и не ставилась задача развития космической отрасли, тогда все нормально - других претензий к Рогозину нет и быть не может.

Александр Морозов

Чемезов и Шойгу выгнали Рогозина из правительства, из вице-премьеров, как раз из-за непрерывного балабольства. Почему? Потому что оно для начальства - бессмысленно, а для людей, работающих в отрасли - обидно. Теперь он пересел в Роскосмос - и ровно такая же история. Ведь в космической отрасли, несмотря на все ее трудности и неудачи, работают люди, которые стараются что-то сделать. Захарова, Небензя, Симоньян, Пушков, Михалков, Мединский (в бытность министром), Киселев-Соловьев, теперь вот доктор Мясников (уполномоченный) - в российской внешней и внутренней политике вообще нет теперь ни одного крупного нормального (в психическом отношении) спикера, т.е. человека, контролирующего собственную речь. Из-за чего возникает стойкое ощущение, что страной правят самодовольные, болтливые дураки. Что, конечно, не так. Потому что среди верхней бюрократии много людей, которые молча ежедневно работают, не привлекая большого внимания к собственным безобразиям. Вот, допустим, на днях министр Трутнев - ветеран политической сцены - тихий, неприметный и супервлиятельный - просто коротко сказал: "корпорации Росшельф пока не будет, отложим". Ну не будет и не будет, нет и массового злорадства по этому поводу. У Рогозина тоже "ничего не будет". Но он предпочитает паясничать, троллить и позориться.

Николай Травкин

Большинство людей далеко в будущее не заглядывают. Живут себе по поговорке, "будет день, будет и пища". С такими людьми ни в экономике, ни в научно-техническом прогрессе не только прорыва, но и рывка не совершишь.

Президент В.Путин ещё по первой профессии запомнил, что кадры решают всё. Поэтому руководить самыми важными для государства и прогресса корпорациями решил ставить людей не только исключительно умных, но и способных смотреть далеко вперёд. Из таких, что ладошку ко лбу приставят, бровки сдвинут, глаза чуть прищурят и отчетливо видят будущее своей отрасли на многие годы.

Например, г-н Миллер ещё в 2014 году предвидел: "Сланцевый газ — это вообще пузырь, который все равно в ближайшее время лопнет.”

А г-н Сечин в октябре того же года убеждал, что нефть не может упасть ниже $90 и через пять-семь лет «Роснефть» будет её продавать по цене $140-150 за баррель.

Ну, а заявлению Рогозина по поводу батута, с которого американцы собираются в космос запускать, вся элита рукоплескала, в кремле радовались как дети.

Этими кадрами Путин особенно гордился и дорожил. Но годы шли, а предсказания не сбывались. Да и с техническим прогрессом как то не складывалось.

И в головах российских обывателей всё чаще стал возникать вопрос: "откуда же только, <блин>, он таких эффективных менеджеров выкапывает?"

Андрей Десницкий

Был анекдот позднебрежневских времен...

Едет поезд коммунизма. Кончились перед ним рельсы.

Ленин:

- Товагищи, все на субботник!

Вышли, сделали рельсы, едут дальше.

Сталин:

- Всэх расстрэляю!

Тут же сделали рельсы, едут.

Хрущов:

- А давайте возьмем те, которые сзади, и положим впереди!

Сделали, едут.

Брежнев:

- Окна зашторить, всем раскачивать свои вагоны и говорить "чух-чух, чух-чух".

Вот и мы сейчас так.

Мир едет куда-то вперед, что-то изобретает, создает... Наша страна зашторила окна, раскачивает вагон и говорит "чух-чух".

Мир уже может обойтись без российской нефти и российского газа. Теперь, кажется, и без российской космонавтики.

Тэтчер назвала СССР "Верхней Вольтой с ракетами", это было несправедливо. СССР, как ни крути, многое давал миру. Но РФ такой страной стремительно становится.

Новые технологии - средства тотального контроля, выборы без выбора, Голосование с предрешенными итогами, полицейские костюмы и средства разгона мирных граждан. Не ракеты, не электроника, а вот это вот всё - да и оно не нужно никому, кроме тех, кто говорит "чух-чух". Да и они сами уже в это не верят, это даже у них не работает.

Нынешние уйдут, не знаю, когда и как.

Это отставание и прозябание - останутся.

Вероятно, навсегда.

Виктор Солдатов

Понятно, что Рогозин простой чмошник, которого поставили в космическую отрасль, и он никогда в жизни бы ничего не сделал, как и вся банда «Озёрная», но вот имея краденные миллиарды, неужели самим не было бы приятно и интересно, сделать что то за жизнь? Войти в историю?

Озёрные конечно войдут в историю, как мелкие, жалкие мошенники, а вот Илон Маск, как один из лучших представителей человечества.

Я горжусь тем, что я его современник!

Николай Крамов

А ведь открывший новую космическую эру Crew Dragon не только доказал превосходство Америки и отправил на помойку рогозинский Роскосмос (тоже мне, бином Ньютона). Триумф Маска доказал гораздо более важный тезис: превосходство частной инициативы над государством. Будущее - да, теперь и в космосе! - не за государством, а за частными компаниями.

Олег Козырев

Сегодня счастливый день у всех любителей космоса. Спасибо Илону Маску и сотням прекрасных мечтателей, сделавших возможным этот полет.

Не все знают, но в России сложнее стало получить лицензию пилота.

Не все знают, но школам юных техников (которых тоже стало меньше) в нашей стране сложнее теперь запускать ракеты, самолеты, дроны.

А легко ли найти в городе полигон, на котором отец и сын запустят в небо какую-нибудь фигню, собранную в гараже, прикрывшись хорошим бронированным стеклом?

Нужно вернуть такие гаражи, такие школы техников, такие летные школы. И сделать их открытие более простым. А пользование более доступным.

Мне хотелось бы, чтобы ребят с инженерным и математическим мышлением не гнобили в средних школах, а давали им путь развиваться туда, куда они хотят.

Надеюсь, однажды и наши частные компании, которые начнут какие-нибудь безумцы в маленьких гаражах, отправят в космос что-нибудь впечатляющее.