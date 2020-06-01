В России вновь больше 9 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России второй день подряд выявляется больше 9 тысяч инфицированных коронавирусом. По данным оперативного штаба, за минувшие сутки их было 9035 - чуть меньше, чем вчера. В официальную статистику смертей от инфекции за сутки включены 162 человека, а около 4 тысяч выздоровели.

Число новых случаев заражения в последние 2 недели в России остаётся относительно стабильным - в среднем это 8-9 тысяч за сутки. За всё время эпидемии выявлено уже 415 тысяч инфицированных, почти 5 тысяч из них умерли и около 175 тысяч выздоровели.

Как в России учитывают смерти от COVID-19 13 мая 2020 года Московский департамент здравоохранения опубликовал заявление, в котором объяснил, как учитываются в статистике умершие от коронавирусной инфекции. Ведомство фактически признало, что как минимум не в полной мере следует рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), согласно которым с целью унификации мировой статистики болезнь COVID-19 "должна быть записана как причина смерти в медицинском свидетельстве о смерти для ВСЕХ умерших, у которых она вызвала или предположительно вызвала смерть, или способствовала ей", даже если это "не совпадает с тем, что является приемлемым с чисто медицинской точки зрения". В качестве допустимых исключений ВОЗ приводит пример, когда человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией умирает в результате ДТП. В то же время, в некоторых случаях ВОЗ допускает указание и иных причин смерти у больных COVID-19, например, инфаркта миокарда. В заявлении Мосгорздрава признается, что свыше 60% смертей от COVID-19 были учтены российской статистикой как смерти "от явных альтернативных причин", таких как тот же инфаркт, инсульт, рак в терминальной стадии и другие. В заявлении не говорится о том, что эта практика будет пересмотрена в соответствии с рекомендациями ВОЗ. Такого же принципа атрибуции смертей пациентов с коронавирусом придерживаются как минимум в нескольких российских регионах, например в Челябинской области: здесь официальная статистика открыто делит умерших с подтвержденным коронавирусом на тех, у кого COVID-19 стал "основной" причиной смерти, и тех, у кого он был "сопутствующим заболеванием".

Москва по-прежнему на первом месте по числу новых инфицированных, но её доля в общей статистике - уже менее четверти, 2297 человек - меньше, чем в предыдущие несколько дней.

В ряде регионов России в последнее время ослабили карантинные меры; в Москве с понедельника разрешены прогулки по графику – три дня в неделю в зависимости от адреса дома. Также заработают непродовольственные магазины и ряд предприятий сферы услуг. Ужесточён, однако, масочный режим – теперь маски нужно будет носить не только в помещениях, но и на улице.