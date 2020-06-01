Росприроднадзор не пускают на место разлива топлива в Норильске

Прокуратура Красноярского края возбудила уголовное дело по статье "Загрязнение и иная порча земли опасными химическими веществами" после разлива дизельного топлива на ТЭЦ-3 в Норильске. Об этом сообщает ТАСС.

По данным Росприроднадзора, разлилось около 20 тысячах тонн нефтепродуктов, часть из них попала в реку Далдыкан.

Сотрудники Росприродназора взяли пробы из реки. Масштаб нанесенного вреда почве и водоему будет известен в ближайшее время. Сейчас идет ликвидация разлива. Инспекторы продолжают обследование, хотя охрана ТЭЦ не пускает их на место ЧП, заявила руководитель регионального Росприроднадзора Светлана Радионова.

В пятницу на территории ТЭЦ-3 в Норильске возник пожар на площади 350 квадратных метров. Как сообщил Следственный комитет, на территории ТЭЦ "Норильско-Таймырской энергетической компании" произошла разгерметизация одного из резервуаров. Горюче-смазочные материалы разлились на дорогу, после чего загорелся проезжавший автомобиль. На работу предприятия пожар не повлиял, пострадавших нет.

Норильская ТЭЦ-3 работает на природном газе, дизельное топливо используется как резервный источник.