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В Мурманской области рухнул закрытый из-за паводка мост

На месте ЧП в Кольском районе

В Кольском районе Мурманской области рухнул железнодорожный мост через реку Кола, который ранее закрыли из-за паводка. Об этом в соцсетях сообщили жители.

По их словам, сейчас прервано железнодорожное сообщение с Мурманском, до которого теперь можно добраться либо автомобилем, либо на самолёте.

Председатель комитета по обеспечению безопасности Мурманской области Владимир Гусев ранее сообщил, что из-за сильного паводка опору моста подмыло, произошла деформация конструкции и опора сдвинулась. Накануне мост закрыли для движения поездов. Чиновники обещали закончить ремонт моста в течение двух-трех недель, пишет издание "Хибины".

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сказали, что мост в Мурманске рухнул "под воздействием обильных паводковых вод реки Кола". Пострадавших или погибших нет.

Капитальный ремонт моста через реку Кола на 1436 километре линии Санкт-Петербург - Мурманск проводила компания "Мостоотряд-47" в 2014 году.

В официальном пресс-релизе компании говорится, что во время капремонта специалисты усилили опоры и заменили 4 пролёта. Накануне в РЖД заявляли, что месте аварии снимут два пролёта моста, отмечает Север.Реалии.

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