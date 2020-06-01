Президент Трамп и генпрокурор Барром обсуждают протесты. ВИДЕО

В понедельник президент США Дональд Трамп и генеральный прокурор Уильям Барр должны рассмотреть положение в стране в связи с массовыми протестными акциями. Как сообщает Reuters, не менее полутора десятков штатов и Вашингтон привлекли к подавлению беспорядков Национальную гвардию. В десятках городов по всей стране введён комендантский час.

Демонстрации, вспыхнувшие после гибели 15 мая в штате Миннесота афроамериканца Джорджа Флойда, начинались мирно, но погромы, грабежи и поджоги изменили ситуацию.

Трамп пока не выступал с публичными заявлениями по поводу кризиса, но несколько раз прокомментировал в Твиттере происходящие события. Он призвал мэров и губернаторов действовать решительно и твёрдо, сообщает "Голос Америки".

Президент не исключил применения вооружённых сил, но на федеральном уровне на сей счёт пока не приняты решения.



В понедельник, после встречи Трампа с Барром запланирована телеконференция с губернаторами и руководителями полиции и спецслужб, обеспечивающих национальную безопасность.