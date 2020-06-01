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Netflix, Nike, Adidas поддержали протестующих против расизма

Американские компании, работающие в сфере технологий, банковского дела, моды и шоу-бизнеса опубликовали заявления в поддержку демонстрантов, протестующих против полицейского произвола по отношению к афроамериканцам.

Как сообщает служба новостей "Голоса Америки", стриминговый сервис Netflix написал в "Твиттере", что считает своим долгом высказаться ради работающих в компании афроамериканцев: "Молчание равносильно соучастию" - заявила компания Netflix.

На главной странице поисковой системы Google появилось заявление о поддержке расового равенства для всех, кто к нему стремится.

Социальная сеть Твиттер внесла в своей официальный аккаунт хештег #BlackLivesMatter - "Жизни чернокожих имеют значение".

"Расизм остаётся источником массы боли и уродства в нашем обществе, – заявил в своём блоге финансовый директор Citibank, афроамериканец Марк Мэйсон. Он считает, что "пока это так, идеалы свободы и равенства, чтимые Америкой, останутся недостижимыми".

Крупный ритейлер Target, чьи магазины по всей стране подверглись мародерству, также выступил в поддержку протестующих. Глава компании, штаб-квартира которой находится в Миннеаполисе, заявил, что смерть Джорджа Флойда высвободила "годами копившуюся боль".

Компания Nike опубликовала в "Твиттере" видеоролик в поддержку протестующих с текстом: "Не закрывайте глаза на расизм. Не миритесь с тем, что у нас отнимают жизни невинных. Не допускайте больше отговорок". Конкурент Nike, компания Adidas, сделала репост этого твита.

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