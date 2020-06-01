Канадский премьер Трюдо против участия России в G7

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо, выступая 1 июня в Оттаве на ежедневной пресс-конференции, ответил на вопрос о его отношении к высказыванию Дональда Трампа о приглашении России к участию в очередной встрече "большой семёрки".

"Россия была исключена из G7 после вторжения в Крым, и она продолжает пренебрегать международными правилами и нормами, оставаясь поэтому вне группы G7, и она будет оставаться вне этой группы", заявил канадский премьер.



Против предложения Трампа, высказанного 31 мая, выступила Великобритания, допустив возможность приглашения России в качестве гостя. 1 июня пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что пока не известно, на каких условиях Трамп намерен пригласить Россию к участию в саммите. Глава международного комитета Совета Федерации России Константин Косачёв ранее заявил, что участие в саммите G7 имеет смысл только если Россиия и другие приглашенные страны будут участвовать на равных с основным составом "семерки".