Трамп хочет мобилизовать военных для пресечения беспорядков. ВИДЕО

Президент США Дональд Трамп объявил в понедельник вечером, что мобилизует тысячи сотрудников правоохранительных органов и военной полиции, чтобы прекратить "беспорядки, которые распространились по всей стране".

По словам Трампа, он настоятельно рекомендовал правительству каждого штата развернуть Национальную гвардию, чтобы власти доминировали на улицах, пока насилие не будет подавлено. Если город или штат откажется принимать меры, необходимые для защиты жизни и имущества их жителей, Трамп пообещал развернуть армию Соединенных Штатов и быстро решить проблему за них.

Сами беспорядки, вспыхнувшие в ряде штатов после гибели при задержании полицейскими афроамериканца Джорджа Флойда, Трамп назвал "внутренним терроризмом". Однако заявил, что "является союзником всех мирных демонстрантов".

Незадолго до выступления Дональда Трампа полиция использовала слезоточивый газ и резиновые пули для разгона мирной демонстрации вокруг Белого дома.

Министерство обороны отказалось комментировать возможность того, что президент может воспользоваться законом о противодействии мятежным действиям от 1807 года для введения армии США в город или штат.

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо в понедельник призвал к национальному запрету на применение чрезмерной силы со стороны полиции. Некоторые действия нью-йоркских полицейских во время протестов вызывают тревогу, сказал он и напомнил о распространенном в интернете видео, в котором показана полицейская машина, которая въехала в толпу. В то же время Куомо выступил против тех, кто использовал протесты для грабежей и вандализма.