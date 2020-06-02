В Якутии задержаны свидетели защиты по делу шамана Габышева

В Якутске возле здания городского суда, где сегодня должно пройти заседание о принудительной госпитализации шамана Александра Габышева, задержали троих свидетелей защиты. Им вменяют нарушение режима самоизоляции Об этом сообщила редакции Сибирь.Реалии экс-депутат Госсобрании Якутии Сулустаана Мыраан.

Одного из задержанных - блогера Сергея Тихого - увезла "скорая". При задержании его толкнули, он упал и потерял сознание, сообщила Мыраан.

Сегодня суд должен рассмотреть иск о принудительной госпитализации Габышева, который подал республиканский психоневрологический диспансер. В иске говорится, что шаман, который в прошлом году отправился в Москву для проведения "обряда изгнания Путина", страдает "переоценкой своей личности".

В конце мая врачебная комиссия психоневрологического диспансера в Якутии выдала заключение об опасности Александра Габышева для себя и окружающих.

28 мая адвокат Габышева Ольга Тимофеева подала иск в Якутский городской суд с требованием признать его принудительную госпитализацию незаконной. В иске также содержится требование освободить Габышева. По её словам, 12 мая шаман был задержан без каких-либо законных оснований. Судебное заседание по этому иску назначено на 3 июня.

Ранее юристы, помогающие якутскому шаману Александру Габышеву, подали иск в Европейский суд по правам человека.