Роман Абрамович купил виллу в престижном районе Израиля за $65 млн

Бизнесмен Роман Абрамович купил в Израиле виллу стоимостью около 65 миллионов долларов. Недвижимость находится в городе Герцлия, в 15 километрах севернее Тель-Авива. Площадь участка – девять с половиной тысяч квадратных метров. Об этом сообщает израильское издание Globes со ссылкой на источники.

По данным СМИ, сделка состоялась в начале года. В 2019 году миллиардер арендовал виллу с правом выкупа. Недвижимость была выставлена на продажу два последних года, однако покупателей так и не нашлось. Прежний владелец недвижимости Алан Говард хотел получить за неё 100 миллионов долларов.

Это третья собственность Абрамовича в Израиле, уточняет Globes. Первую сделку по покупке недвижимости Абрамович заключил в 2015 году. Он купил бутик-отель и прилегающий к нему участок в Тель-Авиве примерно за 30 миллионов долларов. В прошлом году бизнесмен купил офисное здание на тель-авивской набережной. Сумма сделки составила более 57 миллионов долларов.