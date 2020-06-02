Президентская гонка в Беларуси: Лукашенко против "майданутых"

В Беларуси продолжается сбор подписей за выдвижение кандидатов в президенты. Чтобы пройти в следующий круг, нужно сдать до 20 июня в Центризбирком 100 тысяч подписей в свою поддержку. Александр Лукашенко утверждает, что уже собрал необходимые подписи. Его оппоненты тем временем сталкиваются с давлением и репрессиями.

Всего Центризбирком Беларуси зарегистрировал 15 инициативных групп из более чем полусотни желающих. Один претендент – председатель Либерально-демократической партии Олег Гайдукевич – уже сошел с дистанции, призвав сторонников объединиться вокруг действующего руководителя Александра Лукашенко.

Ожидали коронавирусный штиль – получили ураган активности

Аналитики предсказывали, что этап сбора подписей станет едва ли не самым сложным для претендентов на президентский пост – активность электората на фоне пандемии коронавируса прогнозировалась минимальной. Хотя в стране так и не объявлен карантин, даже Минздрав призвал к "социальному дистанцированию".

Однако на практике оказалось иначе. В большинстве городов выстраиваются километровые очереди из желающих поддержать своего фаворита. Как правило, это оппоненты Лукашенко. Только за выходные в разных местах задержаны более полусотни человек, часть из них — члены инициативных групп по выдвижению отдельных кандидатов в президенты.

Центром противостояния стал западный Гродно. 29 мая во время сбора подписей за выдвижение кандидатом в президенты Светланы Тихановской, сотрудники в штатском схватили ее мужа Сергея Тихановского - руководителя инициативной группы, блогера YouTube-канала "Страна для жизни". Ранее ЦИК отказал ему в регистрации собственной группы, поскольку в то время Тихановский отбывал 15-суточный арест за встречу с подписчиками (суд расценил это как несанкционированную массовую акцию). В срочном порядке было принято решение о вынужденной замене.

Свидетели инцидента в один голос заявляют: была устроена дешевая провокация, чтобы нейтрализовать популярную фигуру. Роль "возмущенного голоса из народа" исполнила некая иногородняя женщина, по требованию которой на место прибыла милиция, один из правоохранителей в результате потасовки картинно упал на землю. Остальное – дело техники. 30 мая заявлено о возбуждении уголовного дела по факту “насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел”. Теперь блогеру и как минимум семи членам команды проекта “Страна для жизни” грозит не административная, а уголовная ответственность. Правозащитники уже объявили Тихановского политическим заключенным.

Сам он буквально накануне задержания заявил, что верит в солидарность белорусов – шестого подряд “коронования” Лукашенко страна не выдержит:

- Я смотрел в глаза гомельским, могилевским силовикам. У всех дрожал голос -- неуверенность, растерянность, знают, что делают плохо. Но выполняют приказ, это их работа. И я понял: если протест против диктатуры будет массовый, милиция и армия станут на сторону народа. Единственное, не 2 тысячи должны выйти, и даже не 20 тысяч. Гораздо больше. И тогда всё будет хорошо. Пока же складывается впечатление, что страной никто не управляет. Диктатор дает какие-то команды, внизу закрывают проблемные дыры, если что-то случается. Абсолютный хаос.

Вместо заслуженного отдыха – попытка шестого “коронования”

Александр Лукашенко заявил, что “общественные приёмные” провластной организации “Белая Русь” за три дня собрали свыше 200 тысяч подписей, что вдвое больше необходимого для регистрации количества. Наблюдатели сомневаются, что такое возможно, и не только потому, что никто не знает, где находятся эти мифические приемные. По их мнению, физически невозможно небольшими силами за 72 часа охватить количество людей, эквивалентное населению крупного по белорусским меркам города. Уличных пикетов за “кандидата власти” также не наблюдается.

Лукашенко баллотируется на высший пост на каждых выборах начиная с 1994 года. Несколько раз с его подачи проводилась ревизия Конституции, что в итоге позволило ему избираться неограниченное количество раз. “Ветеран политики” не считает, что пришло время уходить на покой, предупреждая оппонентов о тщетности надежд на белорусский “майдан”:

- Мы абсолютно знаем цели, которые тут преследуют отдельные ветродуи. Устроить майданчик в преддверии президентских выборов или в день выборов, как получится. Всех этих "майданутых" хочу предупредить: майданов в Беларуси не будет. Не допустим дестабилизации обстановки в нашей стране. Нет, мы никому не собираемся закрывать рот: определены места в Минске, городах, деревнях, где можно вести дискуссию. Иди – дебатируй. Наше дело – контроль, чтобы не вышли за рамки. КГБ вместе с милицией ни в коем случае не должны допустить нарушения закона.

После гродненских событий в разных городах уже отмечены попытки сотрудников милиции помешать проведению пикетов, утверждают правозащитники. В свою очередь, отсутствие запрета для сбора подписей в стенах государственных предприятий создает условия для использования административного ресурса в интересах одного из кандидатов. Это может обернуться бесконтрольным сбором подписей в поддержку Лукашенко на заводах и фабриках, учреждениях медицины и образования.

К тому же, отсутствие в законодательстве гарантий включения в состав избирательных комиссий представителей от лиц, выдвинутых на выборы политическими субъектами, делает дискриминационным подход в отношении оппозиционных движений, а судебную процедуру обжалования бессмысленной. По крайней мере, все жалобы на решения исполкомов о формировании комиссий без участия независимых наблюдателей оставлены без удовлетворения.

Нарывался на дискуссию – получил список нарушений

Одним из главных конкурентов Александра Лукашенко политологи называют бывшего председателя правления “Белгазпромбанка” Виктора Бабарико. Как и другим конкурентам, ему уже досталось от президента, который заявил, что “этому банкиру впору подумать, где он будет работать после выборов”.

Бабарико не стал вступать в публичную дискуссию, а подал в Центризбирком заявление об игнорировании законодательства о выборах, где перечисляет факты известных ему нарушений. В частности, это касается участия руководителей госорганизаций в сборе подписей за Лукашенко.

В СМИ, социальных сетях, телеграм-каналах размещено множество публикаций, подтверждающих нарушение статьи Избирательного кодекса в процессе выдвижения кандидатом в президенты Александра Лукашенко, отмечается в заявлении. Участие администрации в принуждении или вознаграждение избирателей не допускается. Подписи, собранные таким образом, недействительны.

Мало того, уверяет Бабарико, такие факты являются основанием для отказа в регистрации кандидата в президенты. В качестве доказательств приложены аудио- и видеоролики, скриншоты переписки в мессенджерах, сообщения о фактических механизмах “добычи” подписей. Также он напоминает, что законодательством запрещены оскорбления в отношении кандидатов в президенты, пропаганда социального, расового, национального, религиозного или языкового превосходства.

По мнению заявителя, слова Лукашенко о других претендентах содержат клевету. Например, его реплика о том, что в Беларуси "Конституция не под женщину", а белорусское общество "не созрело для того, чтобы голосовать за человека в юбке ". В этот раз в борьбу за высший пост вступили 4 женщины.

Декларация Бабарико – стимул рассказать о принуждениях

Чтобы минимизировать административное вмешательство, штаб Бабарико подготовил декларацию о честных выборах. Это призыв ко всем, кого принуждают, заявлять о правонарушениях открыто. В ответ на вероятные репрессии после таких признаний экс-банкир обещает правовую, финансовую, организационную или любую иную поддержку:

- Я обращаюсь к избирателям, ко всем гражданам Республики Беларусь – реализуйте свои законные права. Если вас принуждают или заставляют нарушать Избирательный кодекс, сделайте то, что написано в этой декларации. Мы еще сделаем отдельную историю, как будем поддерживать и помогать тем, кто пострадает в этой ситуации. Пока же у меня просьба к штабам всех кандидатов: сделайте то же самое для своих членов избирательной группы. Потому что наша основная цель -- провести выборы 2020 года максимально честно и прозрачно.

Изначально в Центризбирком было подано 55 заявлений о регистрации инициативных групп. Это рекорд всех президентских кампаний в стране. Правда, 30 из них – так называемые “кандидаты протеста” от Белорусской социал-демократической партии “Народная Грамада” Владимира Непомнящих. Понимая, что собрать 100 тысяч подписей вряд ли получится, активисты хотели использовать этот этап для информационных пикетов. В итоге был зарегистрирован лишь один представитель “протестных”.

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Тем временем еще один оппозиционер, партийный лидер, экс-политзаключенный и участник президентской гонки-2010 Николай Статкевич осужден на 15 суток. Причина – “нарушение порядка организации массовых мероприятий” за участие в пикете за своего же выдвиженца.

Сбор подписей продолжится до 19 июня. После этого бюллетени пересчитают, и в игре останутся лишь те кандидаты, которые наберут более 100 тысяч голосов избирателей.