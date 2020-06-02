Быстрее, а то Путин испортится. Соцсети о спешке с голосованием

Владимир Путин наконец объявил дату всенародного голосования по поправкам к Конституции. Все ждали, что он последует известной цитате - "Сначала намечались торжества, потом аресты; потом решили совместить". Однако голосование все же начнется не в день торжеств, то есть парада Победы, а на следующий день после него - 25 июня. Это напоминает уже другую известную цитату.

Алексей Непомнящий

Были идеи провести голосование в День Парада, не надо ничего смешивать — Путин

«Взболтать, не смешивать», — подчеркнул Путин. Владимир Путин

Расчет, который просматривается за выбором даты, выглядит с точки зрения некоторых комментаторов довольно цинично.

Илья Барабанов

Всеми профессиональными патриотами на федеральном ТВ и не только в последние годы о победе, параде и "Бессмертном полке" принято говорить как о святых и сакральных для большинства граждан страны вещах.

И я даже не исключаю, что некоторые люди так к этому и относятся. Те, у кого еще живы в семьях ветераны, например.

Так что есть некоторая грустная ирония в том, что в этом году все эти вещи превращаются просто в элемент агитационной кампании за обнуление сроков одного конкретного человека.

Можно гречку раздать, а можно парад провести и потом всех отправить на семидневное "голосование". Можно концерт с Олегом Газмановым и группой ЛЮБЭ устроить в честь "победы на голосовании", а можно отметить такое дело шествием "Бессмертного полка".

Предполагаю, что для людей, которым искренне важно 9 мая и всё, связанное с этой датой, происходящее сейчас оскорбительно.

Константин Калачев

Посмотрели люди парад. Ощутили гордость за историю. За следующую неделю проголосовали за поправки. Поддержали президента. Потом отметили День семьи, любви и верности. Вспомнили, что семья - союз мужчины и женщины. Потом вышли на Бессмертный полк. Продемонстровали общее единение. Отучившийся целый год в Московском институте культуры В.Ю. Сурков не придумал бы лучше.

Игорь Эйдман

Технология обнуления

С датами, на которые назначены парад и голосование по поправкам не все так просто. Это четко, по дням спланированная политтехнологическая операция. Незаменимые "ДедЫ" опять используются в качестве дровишек для патриотического костра, на котором варится пропагандистская сивуха.

В конце июня нас ждет десятидневка оголтелого победобесия: 22-го - день памяти начала войны, который, по видимому, в этот раз будет отмечаться особенно масштабно, а 24-го - парад. Цель - разогреть публику к "референдуму" первого июля до буйного патриотического помешательства и в таком невменяемого состоянии привести к избирательным урнам.

Из каждого российского утюга будут раздаваться гипнотические мантры: Деды воевали и нам велели, тогда нас враги терзали и сейчас все против нас. Голосуйте за поправки в конституцию - защитите страну и себя. За Родину, за Путина пойди проголосуй, а что получишь ты в ответ, об этом промолчим...

Алхас Абгаджава

Может тогда к 1 июля амнистию хотя бы объявите, изверги?

Сразу после объявления даты голосования многие обнаружили, что на счет зачислились те самые деньги, которые Путин обещал раздать самозанятым и семьям с детьми.

Егор Холмогоров

Путин объявил голосование и в тот же день начали приходить вертолетные деньги.

Совпадение?

Но расходы на парад и организацию голосования наверняка перекроют эти государственные подачки.

Тем временем россияне продолжают заражаться коронавирусом, хотя мало кто сомневается, что к параду и голосованию отчетность чиновников приобретет нужный вид.

Кирилл Шулика

В день, когда в России без учета Москвы было зафиксировано рекордное число новых случаев коронавируса (6738), Владимир Путин с подачи трех женщин и двух мужчин объявил голосование по Конституции на 1 июля.

И ведь ему реально, видимо, дают какую-то особенную, даже неофициальную статистику, ибо он говорит об улучшении ситуации.

Теперь до 1 июля будет массовое исцеление от коронавируса, военный парад и футбол.

Сколько людей ради вот этой всей глупости заболеет и умрет? Никакой необходимости нет в голосовании всенародном в принципе, это такая же блажь, как военный парад и "Бессмертный полк".

Слов нет просто! Опять все срисовали с Лукашенко.

Михаил Шнейдер

Не менее 200 тысяч москвичей уже проверены на антитела к коронавирусу.

Такие данные сообщила зам.мэра Москвы Анастасия Ракова. По ее словам, ежедневно в столице проводится около 35 тысяч таких анализов.

К 24-му июня будет миллион.

Александр Подрабинек

Ради военного парада и поправок в Конституцию Путин нарушил закон и обнулил эпидемию. Устанавливать своей властью праздничные и выходные дни Путин не вправе. Сегодня он назначил «всенародное голосование» по Конституции на 1 июля. А чтобы пандемия не помешала этому событию, с сегодняшнего дня в России ослаблены карантинные меры, хотя число заболевших неуклонно растет. Но раз Путин объявил, что пик эпидемии пройден, то все делают вид, будто это так и есть.

Дмитрий Песков уже выразил надежду, что от режима ограничений "ничего не останется". Некоторые комментаторы вложили в его слова дополнительный, еще более приятный их слуху смысл.

Глава ЦИК уже заверила население в абсолютной безопасности будущего голосования и пообещала принять все меры, чтобы избежать заражения на участках.

Иван Трефилов

"Обеспечим всех одноразовыми ручками", рассказала глава Центральной избирательной комиссии России Элла Памфилова на совещании с Путиным по подготовке голосования по поправкам в конституцию.

Интересный способ заманить людей на массовое публичное мероприятие во время пандемии

Пообещанные Памфиловой одноразовые ручки напомнили пользователям Сети о недавней "новости", суть которой сводилась к тому, что Путин на совещании бросил на стол ручку.

Некоторые комментаторы искренне не понимают, зачем Путину понадобилось так спешить с голосованием.

Сергей Марков

Путин назначил дату голосования по Конституции на 1 июля. Голосование пойдет на улице, видимо, в палатках. Будут постоянные дезинфекции. Путин хочет провести голосование по Конституции как может быстрее. Почему? Никто не знает. Даже очень очень информированные люди никто на самом деле точно не знает. Почему то Путин начиная с начала года очень спешит. И со сменой правительства и с поправками в Конституцию. Когда нибудь мы узнаем о причинах этой спешки. Зная Владимира Путина как очень очень рационального человека, могу предположить, что у этого стремительного графика есть очень очень конкретные причины. Не психологические, - Путин не закомплексованный человек совсем. А очень ясные и конкретные реальные причины. Но узнаем мы об этом только потом.

Аркадий Кайданов

Вот же переклинило парня!

Какая глокая куздра так штеко кудланула бокра, что всем бокренкам покоя нет?

Теперь решил, что до второй половины июля не дотерпит - назначил голосование на 1 июля.

Да уже бы на завтра, лишь бы перестал кататься по полу: "Хочу! Хочу! Хочуууууу!"

Александр Шмелев

Все-таки в желании Путина обязательно провести "общероссийское голосование" за собственное обнуление, хоть тушкой, хоть чучелом, но как можно быстрее, есть что-то маниакальное!

Ведь из рациональных соображений совершенно непонятно, зачем это нужно.

Если уровень доверия к путинской ОПГ будет падать и дальше такими же темпами, очевидно, никакое голосование ее не спасет. Референдум за сохранение СССР в марте 1991 года был в 1000 раз более легитимным, чем нынешний фарс, и кто о нем вспомнил буквально через полгода?

Если же они опять придумают какой-нибудь финт, типа захвата Крыма, и восстановят свою популярность, ничего не будет им мешать вот тогда к теме голосования и вернуться. И провести его не в такой пародийной форме, но хотя бы с какой-то иллюзией легитимности.

Не понимаю, кто это там такой упертый? Сам Путин или Кириенко? Чья это идея-фикс?

Борис Надеждин

Это его самая большая ошибка.

Возможно, роковая.

Александр Баунов

Преодоленное внезапное испытание ослабляет старого и укрепляете нового лидера. У нового еще нет достижений, он еще не проверен в деле, от него не ждут многого, для него это движение с нижней точки, он поднимается вместе с выходом из кризиса, и инерция преодоления выталкивает его еще выше.

Для старого лидера испытание это всегда сначала падение вниз, а уже потом возвращение к тому, как при нем же и было, а бывало и лучше. Это подъем с обременением.

Владимир Путин упускает испытание — удобный момент для того, чтобы передать власть, как передали когда-то ему.

Другие, похоже, о причинах спешки уже догадались.

Андрей Лошак

Ну все, понеслось говно по трубам. Вернули "голосование" по "поправке". Скоро времена карантина будут вспоминаться с ностальгией - жизнь была хоть и страшной, но осмысленной. Была реальная угроза и понятная цель - остановить распространение заразы. Ценности вдруг стали нормальными - человеческая жизнь, состояние медицины, зарплаты врачей, солидарность. Отравляющий все живое инфопоток из апэшных темников вдруг иссяк, природа очистилась настолько, что исчезла "внутренняя политика" - не до нее было.

Но к лету очухались и зашевелились. Теперь полезет отовсюду гнилое бридо из бессмысленных, но действенных заклинаний, от которых никуда не спрятаться даже если ты не смотришь телевизор. "Российская Федерация, объединенная тысячелетней историей, сохраняя память предков, передавших нам идеалы и веру в бога, а также преемственность развития Российского государства, признает исторически сложившееся государственное единство" - вот это безграмотное нагромождение причастных и деепричастных оборотов, призванных заболтать, прикрыть пустоту и наготу наынешнего режима, который за 20 лет так и не смог родить никаких собственных смыслов, кроме одного: удержать власть любой ценой.

Заклинания действительно не заставили себя ждать. В Сети распространяется агитационный ролик, в котором отметились не только деятели культуры, которых россияне уже привыкли видеть в такой продукции, например, Иван Охлобыстин, но и патриоты более свежего разлива. Многих удивило, что поучаствовал в нем и дизайнер Артемий Лебедев.

Катя Антипова

Сотрудники Фейсбука через забастовку требуют от Цукерберга удалить нацистские посты Трампа. Бренды меняют лого на черно-белые в поддержку движения BLM. Найки выпустил рекламу с измененным слоганом. Вопрос: хотя бы один бизнес в России откажется от использования логотипа от студии Лебедева? Поставит взамен заглушку о том, что не поддерживает голосование во время пандемии? Это голосование в принципе? Может ли такое быть в России?

Но самый горячо обсуждаемый образец агитации выдало на-гора пригожинское агентство ФАН.

Ирина Смирнова

Оооо, как страшно жить!))) Скорее на избирательные участки, пока не поздно, и так два месяца потеряли)

Михаил Козырев

Это чистое беспримесное скотство. Вот этим народ будут пичкать в течение июня, чтоб первого июля мы закрепили в Конституции право Владимира Путина сохранить пост президента до 2036 года.

Александр Кынев

Пригожинское говнотворчество (ФАН это его контора). Удивительная пошлость - фактическое разжигание социальной вражды и ненависти.

Интересно, а если бы авторам и этим актерам предложили бы снять ролик про евреев, они бы тоже согласились? Пытаются отвлечь внимание от кризиса "проверенными" темами?

Екатерина Семенищева

Кроме того, что бесконечно подлая, еще и топорная работа. То есть по мнению агентства "Патриот", через 15 лет проблему детских домов решить никак не удастся, тетки в халатах никуда не денутся, а самой страшной проблемой будет перспектива усыновления геями. Да еще и бюджет ролика наверняка был как полугодовой бюджет провинциального детского дома.

Александр Пределин

Любопытное творчество пиар-холдинга "кремлёвского повара" Пригожина. "Постпутинская" Россия показана так: детский дом со старой мебелью, обстановка осталась из девяностых, ведь десятилетия нефтяного изобилия обошли социальную сферу стороной. В стране по-прежнему много брошенных детей. И усыновлять их, кроме геев, уже некому.

Александр Полозов

Странно, конечно, что вообще допустили (и пропустили) мысль, что плодом традиционных отношений может стать детдомовец. Какая-то идеологическая диверсия, я считаю.



Катя Антипова

Я не знаю, что это за дерьмо. Это продолжение "геянапередержке"? Мы что, действительно все будем участвовать в этом чудовищном голосовании и ничего не сделаем? Я не могу просто поверить в это.

Анна Монгайт

<Беспредел> дня. Федеральное агентство новостей и лично Евгений Викторович Пригожин представляют последнее доказательство ( для самых тупых), почему нельзя голосовать за поправки в Конституцию.

Настоящая агитация за поправки, считают в соцсетях, должна была бы выглядеть иначе.

Свои "поправки" внес в агитационные плакаты художник-акционист из Екатеринбурга Тимофей Радя.

Многие призывают бойкотировать голосование.

Евгений Ройзман

Как и предполагалось, позицию по поправкам к Конституции можно будет выразить любым способом.

Так вот. <К черту> пусть идут со своими поправками. Это моя позиция.

Михаил Крутихин

Персонажи во власти превратили в пустую бумажку нынешнюю конституцию и, как показывает опыт, будут делать всё, что им заблагорассудится, с любым другим вариантом этого документа. Голосовать за замену одной марки их туалетной бумаги на другой бренд - или против такой замены - действие абсолютно бессмысленное.

Александр Рыклин

Я и сейчас вижу, что большая часть оппозиционно настроенных людей продолжает призывать граждан участвовать в этом фарсе, зовут вместе с Путиным на ковид-тусовку 1-го июля.

Одумайтесь, друзья мои... Если вы не откажетесь от этой безумной идеи, значит, Путин победил... Мы все вместе должны опрокинуть это варварское мероприятие... Давайте подумаем как... Но участие в "голосовании" - тупиковый путь, путь поражения... Зачем же сразу сдаваться? Может, повоюем?

Вероятно, Путин спешит не только потому, что хочет поскорее обеспечить себе несменяемость, но и потому, что уже не настолько уверен в своей популярности у большинства населения, считают некоторые комментаторы.

​Кирилл Рогов

ПОЛИТ-КОВИД ТЕХНОЛОГИИ

Главное, что нужно понимать сегодня – это то, что не существует ни одного аргумента, ни одной необходимости, почему голосование о поправках в конституцию должно пройти 1 июля, в разгар эпидемии или на начальном этапе ее спада.

Ну правда. Есть случаи в некоторых странах, где у предыдущей легислатуры кончились полномочия: не очень понятно, что делать? Лишать граждан права избирать новый состав представительных органов – недемократично, незаконно. Кто будет принимать законы? Как тут быть?

Российский случай не имеет с этим ничего общего. Ну, как не сохраняли мы по прежней конституции память предков, так могли бы дотерпеть, не сохраняя ее до октября. А уж с октября начали бы сохранять как подорванные по новой конституции. В чем проблема?

Единственная причина, по которой 1 июля будет проведено голосование по поправкам, состоит в том, что это голосование необходимо провести в чрезвычайных обстоятельствах полу-карантина. Чтобы можно было арестовать любого Азара, выступающего против. Чтобы можно было голосовать шесть дней до и шесть после, и пойди проверь, кто когда и как голосовал. Чтобы не было наблюдателей и ночи подсчета голосов. То есть – чтобы можно было провести голосование по совершенно ублюдочной процедуре и оправдать это заботой о здоровье граждан.

И за этим, если присмотреться, стоит некая новая социальная реальность, в которой мы живем. Когда Путин только еще планировал операцию по отмене ограничений на свои президентские сроки, он мыслил дело так, что незаконная процедура принятия поправок (потому что согласно российской конституции нужно принимать поправки по отдельности, а не пакетом) будет компенсирована народным голосованием за них. Которое он выиграет. С обычными подтасовками, принудительными приводами, но однозначно – выиграет.

И если бы он был уверен в этом сегодня, то, разумеется, отложил бы голосование до осени, до того момента, когда можно будет продемонстрировать свои возможности, не прикрываясь коронавирусной бедой и собянинскими криворукими ограничениями.

Но проблема в том, что мы живем в новой реальности, где Путин больше не популярный президент, который способен организовать лояльное большинство или убедить всех, что оно существует. Старые технологии не работают. Потенциально лояльные контингенты, привезенные на автобусах, как в 2018 г., проголосуют неизвестно как, и вполне возможно – еще хуже недотеп-либералов. А согнанные считать их голоса училки неизвестно, что выкинут, и уж точно напишут в своих соцсетях: «Ну, не знаю, я такого еще не видела, что я скажу детям 1 сентября!!!»

В общем, живу как вид, пока живет ковид.

Григорий Голосов

Я думаю, Путин давно понял, какую колоссальную ошибку он совершил, приняв обязательство устроить "голосование". Поэтому он теперь и хочет провести его как можно скорее, просто закрыть тему. Потому что реальная тема - это "обнуление", и ничего хорошего ее развертывание Путину не сулит. "Проголосуйте или нет, как хотите, а мы посчитаем как надо, и можете забыть до президентской кампании." Лучший подарок, который сейчас может сделать Путину оппозиция - это сосредоточиться не на реальной теме, а на том, голосовать или нет. Этот вопрос - сам по себе не бессмысленный, но представляет интерес лишь для небольшого числа оппозиционно настроенных пользователей в Рунете. Вопрос об "обнулении" - это, напротив, канал, позволяющий повлиять на массы, сделать их недовольство более предметным и политически сфокусированным. Я не думаю, что российская оппозиция за оставшийся месяц сможет использовать создаваемый властями информационный шум для открытия этого канала, но лучше бы попыталась.