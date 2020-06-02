Умер украинский поэт и переводчик Моисей Фишбейн

На Украине скончался поэт, переводчик и радиожурналист Моисей Фишбейн. Ему было 73 года.

Моисей Абрамович Фишбейн родился в Черновцах в 1946 году, окончил филологический факультет Киевского педагогического института. Работал в редакции Украинской советской энциклопедии, был секретарем поэта Миколы Бажана. Выпустил сборник стихов "Круг ямбов". В 1979 году эмигрировал в Израиль, сотрудничал с литературным журналом "Сучастность", в 1982 году переехал в Мюнхен на Радио Свобода, где до 1995-го был корреспондентом, комментатором и редактором Украинской и Русской редакций.

В 1984 году в Нью-Йорке Фишбейн выпустил по-украински "Сборник без названия" - книгу своих переводов с французского, немецкого, иврита и русского — Шарля Бодлера, Пауля Целана, Хаима Нахмана Бялика, Максимилиана Волошина. В 1989-м организовал поездку чернобыльских детей в Израиль. В 2003 году вернулся на Украину.

Моисей Фишбейн был членом Украинского ПЕН-Клуба и Национального союза писателей Украины, лауреатом премии имени Василя Стуса, награждён орденом князя Ярослава Мудрого V степени и Орденом святого равноапостольного князя Владимира.